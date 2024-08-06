Главные анонсы 6 августа

В Москве пройдет расширенное заседание экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки, которое проведут председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и министр образования Валерий Фальков.

В Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция председателя избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, посвященная итогам регистрации кандидатов в депутаты на выборах в органы местного самоуправления региона.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского по делу о покушении на мошенничество и взяточничестве в особо крупном размере.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск Генпрокуратуры к Ленинградской федерации профсоюзов об изъятии в госсобственность исторического здания Николаевского дворца (Дворца труда) в центре Санкт-Петербурга.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительное заседание по иску «Роснефти» к «Транснефти» на 6,1 млрд руб.

Василеостровский суд Санкт-Петербурга рассмотрит административный иск депутата городского парламента Бориса Вишневского (признан иноагентом) к Минюсту об оспаривании этого статуса.

Никулинский суд Москвы рассмотрит иск академии «Ангелы Плющенко» к представителям фигуристки Арины Парсеговой.

В Филадельфии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, представит своего кандидата на пост вице-президента.

В Астане состоится встреча министров энергетики стран Центральной Азии.

Резервный банк Австралии объявит уровень процентных ставок на ближайшее время.

С 6 по 14 августа в Индии пройдет первый этап маневров военно-воздушных сил Tarang Shakti с участием более 150 самолетов из семи стран.

На Олимпийских играх во Франции будет разыграно 15 комплектов медалей. Анонс соревнований