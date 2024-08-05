Северная Корея решила не мелочиться

В Пхеньяне прошла торжественная церемония передачи в распоряжение вооруженных сил сразу 250 пусковых установок тактических баллистических ракет с четырьмя ракетами на каждой, которые будут дислоцированы на границе с Южной Кореей. Специально указывается, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. По оценкам экспертов, такого количества ядерных боезарядов у Северной Кореи пока еще нет, но в любом случае речь идет о новом витке эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торжественная церемония передачи в распоряжение вооруженных сил сразу 250 пусковых установок тактических баллистических ракет

Фото: Reuters Торжественная церемония передачи в распоряжение вооруженных сил сразу 250 пусковых установок тактических баллистических ракет

Фото: Reuters

Мобильные пусковые установки тактических баллистических ракет, способных, как утверждают в Пхеньяне, доставлять ядерные боезаряды малой мощности, были предъявлены северокорейской общественности в торжественной обстановке. Утром в понедельник газета Rodong Sinmun опубликовала сделанные накануне ночью снимки установок, прибывших под овации публики на одну из площадей Пхеньяна и выставленных стройными рядами перед лидером КНДР Ким Чен Ыном. Понаблюдав за церемонией передачи установок военным, северокорейский лидер обратился к собравшимися и рассказал, что новые ракетные комплексы были произведены с использованием отечественных технологий на северокорейских военных заводах. Он охарактеризовал установки как «современное тактическое оружие нападения», «спроектированное лично» им.

Кроме того, Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что новые ракеты дадут передовым армейским частям КНДР «подавляющее» огневое преимущество перед Южной Кореей (на границу с которой они и отправятся), и призвал военных к непрерывному совершенствованию ядерной программы для противодействия угрозам со стороны США.

«Мы можем выбирать между диалогом и конфронтацией, но к конфронтации мы должны быть более тщательно готовы… Соединенные Штаты, с которыми мы сталкиваемся,— это не просто администрация, которая приходит и уходит через несколько лет, а враждебная страна, с которой нашим детям и внукам придется иметь дело на протяжении поколений, и это также иллюстрирует необходимость постоянного совершенствования наших возможностей самообороны»,— объяснял Ким Чен Ын.

Впрочем, на нынешнем этапе самой актуальной задачей в Пхеньяне, очевидно, сочли противостояние с Южной Кореей.

Напомним, что еще в начале года Ким Чен Ын назвал ее самой враждебной страной, призвав закрепить это определение в конституции КНДР и убрать оттуда упоминание о мирном воссоединении с Югом. А затем на Севере перешли от слов к делу: например, провели учения артиллерии, способной наносить удары «по столице врага», за которыми последовали первые комплексные тактические учения по нанесению ядерного контрудара с применением батарей реактивных установок залпового огня калибром 600 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пусковые установки тактических баллистических ракет в КНДР Фото: Reuters Ким Чен Ын Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын на торжественном мероприятии, посвященном доставке новых тактических баллистических ракет войскам КНДР Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 3 Пусковые установки тактических баллистических ракет в КНДР Фото: Reuters Ким Чен Ын Фото: KCNA / Reuters Ким Чен Ын на торжественном мероприятии, посвященном доставке новых тактических баллистических ракет войскам КНДР Фото: Reuters

Теперь же соседям подготовили новый «сюрприз». По мнению большинства военных экспертов, предъявленные миру установки относятся к тактическим ракетным комплексам «Хвасонпхо-11Ра» (их также именуют Hwasong-11D). Именно они чаще всего упоминались в последних сообщениях из Пхеньяна, когда речь шла о начале производства нового оружия и его испытаниях. Как считается, ракеты «Хвасонпхо-11Ра» обладают относительно небольшой дальностью стрельбы — порядка 200 км. Но в любом случае при развертывании этих установок вблизи демилитаризованной зоны ракеты смогут легко достигнуть большей части сеульского региона, где проживает около половины из 51-миллионного населения страны.

В Сеуле новости из Пхеньяна были восприняты со всей серьезностью. «Мы считаем, что ракетные пусковые установки предназначены для использования различными способами, например для нападения на Южную Корею или угрозы ей... Размещение вблизи границы будет означать, что дальность (ракет.— “Ъ”) невелика»,— заявил на пресс-конференции представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжун. Но добавил, что для подтверждения оперативной готовности ракетных систем необходим дальнейший мониторинг.

Пока что в Сеуле и в Вашингтоне не стали излишне драматизировать ситуацию. В том числе потому, что как ракетная, так и ядерная программа Северной Кореи пока находится в стадии реализации.

«Если предположить, что все 250 пусковых установок работоспособны, то неясно, произвела ли Северная Корея… 1 тыс. ракет (нынешние установки оснащаются четырьмя контейнерами, потому их суммарный залп может составить 1 тыс. ракет.— “Ъ”). По крайней мере, крайне маловероятно, что у Северной Кореи есть хоть сколько-нибудь близкое к этому количество тактических ядерных боеголовок»,— отметил в беседе с CNN научный сотрудник американского Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси. Что же касается ядерного потенциала КНДР, то, по последним оценкам Федерации американских ученых (FAS), у Пхеньяна на данный момент около 50 боезарядов и материал для производства еще около 40 единиц.

Тем не менее нынешний шаг Пхеньяна, безусловно, ведет к дальнейшей эскалации на Корейском полуострове. Последним свидетельством того, насколько накалены отношения Сеула и Пхеньяна, можно счесть гневную отповедь, с которой Ким Чен Ын обрушился на Сеул в минувшую пятницу. Через день после предложения Республики Корея направить Северу помощь для решения «гуманитарных проблем», с которыми сталкиваются жители затопленных северокорейских провинций, лидер КНДР обвинил южан в «жестокой клеветнической кампании», призванной очернить имидж Севера. Такую реакцию вызвали утверждения южнокорейских СМИ о том, что от наводнений погибло от 1 тыс. до 1,5 тыс. граждан соседней страны и что во время чрезвычайного реагирования могло разбиться несколько вертолетов.

От российской помощи в ликвидации последствий сильнейших наводнений лидер КНДР, впрочем, также отказался, но совсем в других формулировках.

Выразив «искреннюю признательность президенту Владимиру Путину», он подчеркнул, что «если в ходе восстановления необходима будет помощь», то за ней обратятся к «самым искренним друзьям — Москве». Об этом сообщило в воскресенье агентство ЦТАК.

К слову, о разрушительной природной стихии Ким Чен Ын вспомнил и тогда, когда проводил смотр новых ракетных установок. Но в том ключе, что решение о проведении церемонии передачи их в войска, в то время как страна пытается справиться с наводнением, свидетельствует лишь о ее решимости «продвигаться вперед в деле укрепления своих сил и средств национальной обороны, не допуская застоя ни при каких обстоятельствах».

Наталия Портякова