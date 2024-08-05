Reuters: Mars решил купить производителя чипсов Pringles за $27 млрд

Mars ведет переговоры о покупке производителя снеков компании Kellanova, среди брендов которой чипсы Pringles. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В прошлую пятницу рыночная капитализация Kellanova составляла $22 млрд, сегодня акции компании выросли на 15%. Как пишет Reuters, с учетом долга сумма сделки может достигать $27 млрд. В таком случае она станет одной из крупнейших сделок года. Как отмечает The Wall Street Journal, с учетом обычной в таких случаях премии сумма сделки может достигать $30 млрд.

По данным источников, переговоры находятся на продвинутой стадии. При этом, как отмечает Reuters, окончательное соглашение пока не достигнуто, так что сделка еще может сорваться. Kellanova была создана в прошлом году, когда американский производитель продуктов питания Kellogg Company разделился на три независимые компании. В Kellanova были выделены бренды снеков, быстрых завтраков и другое, включая чипсы Pringles, замороженные вафли Eggo, крекеры Cheez-It. Как отмечает Reuters, привлекательным объектом для покупки компанию делает то, что ее акции торгуются с дисконтом в сравнении с другими компаниями отрасли, такими как Hershey или Mondelez International.

В последние годы Mars довольно активно покупает другие компании, чтобы поддерживать собственный рост. Так, в прошлом году корпорация приобрела американского производителя здоровых продуктов питания Kevin`s Natural Foods, а также британского производителя шоколада премиум-класса Hotel Chocolat за $680 млн.

Яна Рождественская