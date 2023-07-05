Mars купила производителя продуктов питания Kevin`s Natural Foods

Сегодня, 5 июля, компания Mars объявила о покупке американского производителя здоровых продуктов питания Kevin`s Natural Foods. Официально сумма сделки не сообщается, но, по данным источников, Kevin`s Natural Foods оценивается в $800 млн.

В последние несколько лет Mars, как и другие предприятия отрасли, расширяла ассортимент здоровых снеков и продуктов. Президент Mars Шаид Шах заявил, что компания планирует и другие приобретения, чтобы активнее производить не только снеки и кондитерские изделия, но и прочие продукты питания. «Мы стараемся выполнить миссию по обеспечению потребителей по всему миру более здоровой и вкусной едой»,— отметил он.

Kevin`s Natural Foods, основанная в 2019 году, изготавливает готовые основные блюда, гарниры, соусы. Компания подчеркивает, что ее еда готовится здоровыми способами, такими как су-вид, а также что эти продукты не содержат ГМО, глютен, рафинированный сахар и т. д.

Яна Рождественская