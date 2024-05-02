Рыба ищет, где берег

В условиях ограничений на экспорт российской рыбы и морепродуктов в США и ЕС участники рынка и регуляторы ищут новые зарубежные направления. Так, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила Россельхознадзору расширить доступ на рынки таких стран, как Индия, Чили, Перу, Аргентина, Вьетнам, с потенциальным объемом импорта около 275 тыс. тонн в год. Открытие новых рынков требует взаимных уступок, а развитие экспорта сдерживают и вывозные пошлины, указывают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВАРПЭ предложила Россельхознадзору ускорить работу для развития экспорта российских рыбы и морепродуктов на рынки Индии, Чили, Перу, Малайзии, Аргентины, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии и Омана. Это следует из ответа ВАРПЭ на соответствующий запрос службы. Копии апрельских писем есть у “Ъ”.

По оценкам ВАРПЭ, ежегодно на эти рынки можно экспортировать около 275 тыс. тонн продукции из минтая, трески, лососевых, креветок, кальмаров, гребешков и т. д. суммарно без учета возможных поставок крабов.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что открытие рынков перечисленных стран снизит негативный эффект от действующих торговых ограничений. После начала военных действий на Украине поставки рыбы и морепродуктов из России запрещены в США. В ЕС введены пошлины на российский минтай и треску и закрыты порты для российских судов, отмечает господин Зверев. По его словам, это приводит к перераспределению поставок и снижению цен на российские водные биоресурсы. В 2023 году объем экспорта рыбы и морепродуктов из РФ вырос на 8,6%, до 2,56 млн тонн, а в деньгах — сократился на 5%, до $5,8 млрд, указывают в ВАРПЭ. По данным Росрыболовства, 49,6% поставок в объеме и 49,8% в деньгах пришлось на Китай, также в число крупных импортеров входят Южная Корея, Нидерланды, Япония.

Президент Ассоциации добытчиком минтая (АДМ) Алексей Буглак говорит, что в первом квартале 2024 года экспорт мороженого минтая из РФ в объеме сократился на 2% год к году, а в деньгах — на 23%. Экспорт филе минтая снизился на 73% и 80% соответственно, указывают в АДМ. Открытие новых рынков сбыта в таких условиях приобретает особое значение, отмечает господин Буглак.

По словам Германа Зверева, предложенный ВАРПЭ перечень стран составлен с учетом заинтересованности участников ассоциации. Вьетнам, по его словам, имеет большие перерабатывающие мощности, но недостаточно сырья для выпуска премиальной продукции, что может дать импульс для поставок российской трески, а в Саудовской Аравии и Омане высокий уровень достатка населения.

Алексей Буглак среди наиболее перспективных направлений для экспорта российского минтая называет страны Юго-Восточной Азии, которые импортируют около 95 тыс. тонн белой рыбы в год, африканские страны с потенциальным рынком более 125 тыс. тонн, а также страны Южной Америки с импортом более 60 тыс. тонн.

Илья Шестаков, глава Росрыболовства, об экспорте рыбы и морепродуктов в декабре 2023 года, «РИА Новости»: «На новых рынках возникает очень много вопросов».

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев предупреждает, что работа по выходу на новые рынки строится с другими государствами на паритетной основе и зачастую непроста. По его словам, для развития экспорта также необходимы рабочие стимулы со стороны государства, включая устранение вывозных пошлин на рыбную продукцию глубокой переработки. Рыба и морепродукты включены в перечень товаров, на которые действуют привязанные к курсу рубля экспортные пошлины в 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар при поставках за пределы ЕАЭС.

Председатель «Рыбного союза», объединяющего крупных переработчиков, Александр Панин говорит, что сейчас члены объединения поставляют продукцию в страны СНГ, Китай и ОАЭ и готовы наращивать поставки, если будет позволять таможенно-тарифное регулирование. Приоритетом для участников союза остается российский рынок, на котором потребление рыбы пока вдвое ниже рекомендованной Минздравом нормы, добавляет господин Панин.

В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что занимаются расширением списка аттестованных поставщиков рыбы и морепродуктов на некоторые уже открытые рынки — такие как Китай, Южная Корея, Перу, Вьетнам, Индонезия и Саудовская Аравия. Для доступа на рынок Индии идет согласование сертификатов, а службы Аргентины и Бразилии ведут инспекции российских предприятий, добавили там. В Росрыболовстве сообщили, что в 2023 году открылись новые направления поставок в Восточной Европе, Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. В качестве приоритетных направлений рассматриваются Бразилия, Турция, Иран, Алжир, продолжается продвижение премиальной продукции в страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива, заявили в агентстве.

Анатолий Костырев