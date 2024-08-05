Бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся из зоны СВО

Экс-заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел встречу со своими родными и друзьями, сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамиль Исаев в 2018 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Шамиль Исаев в 2018 году

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В январе 2020 года Лефортовский райсуд Москвы осудил Шамиля Исаева на четыре с половиной года, признав его виновным в хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета на восстановление турбазы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе республики, которая чиновнику и принадлежала.

Шамиль Исаев был также в числе обвиняемых в убийстве издателя популярной дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова, совершенном в 2011 году. Следствие называло чиновника заказчиком преступления.

В июле 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 16 годам колонии строгого режима вместо пожизненного срока, запрошенного гособвинением. В то же время руководитель «Черновика» Магди Камалов заявлял на процессе, что ни Шамиль Исаев, ни двое других подсудимых не имели отношения к убийству его брата.

Подробнее о приговоре читайте в материале «Приговор за убийство журналиста оказался черновиком».

Юлия Рыбина, Махачкала