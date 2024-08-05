Бывший вице-премьер Дагестана Исаев вернулся из зоны СВО
Экс-заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел встречу со своими родными и друзьями, сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.
Шамиль Исаев в 2018 году
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
В январе 2020 года Лефортовский райсуд Москвы осудил Шамиля Исаева на четыре с половиной года, признав его виновным в хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета на восстановление турбазы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе республики, которая чиновнику и принадлежала.
Шамиль Исаев был также в числе обвиняемых в убийстве издателя популярной дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова, совершенном в 2011 году. Следствие называло чиновника заказчиком преступления.
В июле 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 16 годам колонии строгого режима вместо пожизненного срока, запрошенного гособвинением. В то же время руководитель «Черновика» Магди Камалов заявлял на процессе, что ни Шамиль Исаев, ни двое других подсудимых не имели отношения к убийству его брата.
Подробнее о приговоре читайте в материале «Приговор за убийство журналиста оказался черновиком».