Приговор за убийство журналиста оказался черновиком

Обвиняемым в громком убийстве издателя популярной дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в 2011 году во главе с предполагаемым заказчиком преступления бывшим заместителем председателя правительства Дагестана Шамилем Исаевым военный суд в пятницу назначил от 16 до 24 лет заключения вместо пожизненных сроков, запрошенных гособвинением. Прокуратура, изучив приговор, очевидно, подаст на него апелляционное представление. Жалобы готовит защита и даже брат убитого журналиста, считающий, что на скамье подсудимых должны сидеть другие люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаджимурад Камалов

Фото: Сергей Расулов / NewsTeam, Коммерсантъ Гаджимурад Камалов

Фото: Сергей Расулов / NewsTeam, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд огласил приговор по уголовному делу об убийстве издателя дагестанской газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова. По делу проходили четверо фигурантов, которые в зависимости от роли и степени участия были признаны виновными в убийстве, бандитизме, содействии террористической деятельности, а также в незаконном обороте оружия (ст. 105, ст. 209, ст. 205.1 и ст. 222 УК). Бывшему заместителю председателя правительства Дагестана Шамилю Исаеву и его односельчанину Магомеду Абигасанову назначили по 16 лет лишения свободы, а еще двум землякам Мураду Шуайбову и Магомеду Хазамову — 23 и 24 года в колониях строгого режима.

Учредитель и директор ОАО «Свобода слова», выпускающего еженедельник «Черновик», Гаджимурад Камалов был убит в Махачкале 15 декабря 2011 года. В этот день около 23:30 журналист погасил свет в своем кабинете, попрощался с верстающими номер коллегами, вызвал такси и спустился к подъехавшему автомобилю. Стрельбу по журналисту слышали и видели его коллеги и таксист, который укрылся в здании от пролетающих пуль.

По словам очевидцев, стрелявший был худощавого телосложения, в шапке, солнцезащитных очках и в шарфе, прикрывающем лицо. Журналист пытался убежать, но, получив множество ранений, упал. Нападавшие скрылись на автомобиле. Сотрудники редакции отвезли пострадавшего в больницу, но врачам не удалось его спасти. Судмедэкспертиза установила у погибшего девять огнестрельных ранений: в голову, шею, грудь, поясницу, колени.

Расследование уголовного дела длилось девять лет. В организации убийства был обвинен Шамиль Исаев, в 2011 году являвшийся депутатом Народного собрания Дагестана и возглавлявший в парламенте комитет по бюджету, финансам и налогам. Следователи ГСУ СКР утверждают, что Гаджимурад Камалов критиковал работу депутата в своих текстах и этим мешал господину Исаеву продвигаться по карьерной лестнице.

По версии следствия, господин Исаев попросил реализовать задуманное своего знакомого Магомеда Абигасанова. В свою очередь, организатор Абигасанов привлек к убийству земляков Магомеда Хазамова и Мурада Шуайбова. По некоторым данным (см. «Ъ-Online» от 29 сентября 2020 года), исполнителям заказа Шамиль Исаев обещал около 1 млн руб. и часть нелегального дохода от АЗС. С конца октября по начало декабря 2011 года исполнители Абигасанов, Шуайбов и Хазамов встречались в махачкалинском ресторане «Мой Дагестан» для составления плана преступления, говорится в материалах дела.

В назначенный день — 15 декабря 2011 года — Абигасанов приехал к зданию редакции «Черновика» и начал наблюдать за рабочим кабинетом журналиста Камалова. Поздно вечером Абигасанов сообщил Хазамову и Шуайбову, что журналист скоро выйдет, и они, вооруженные огнестрельным оружием, подъехали к офису. Дождавшись появления Гаджимурада Камалова, Хазамов вышел из машины и стал стрелять из пистолета. После этого огонь по журналисту также открыл Шуайбов, говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде фигуранты не признали вину. «Шамиль Исаев непричастен к преступлению. У него не было мотива: Камалов о нем никогда ничего негативного не писал, в материалах дела нет ни одной статьи, которая могла бы быть поводом для возникновения неприязни у Исаева. Более того, Исаев и Камалов нормально общались вплоть до гибели последнего. Между ними не могло быть конкуренции, они занимались совершенно разной деятельностью»,— сказала “Ъ” адвокат господина Исаева Анна Бюрчиева, отметившая, что она обжалует приговор.

По ее словам, из всех подсудимых на суде вину признал только Абигасанов. «Причем сначала он заявлял, что непричастен к убийству, а нужные следствию показания начал давать внезапно спустя полтора года. Мы предполагаем, что он заключил сделку со следствием. Ему это нужно, потому что он проходит подозреваемым и по другим делам»,— считает адвокат.

Обжаловать приговор собирается и потерпевший — брат убитого Магди Камалов. «Я знаю фактически всех, кто в ту ночь убивал Гаджимурада,— заявил он “Ъ”.— Но я помню о безопасности своей и своей семьи и называть эти фамилии в СМИ не буду. Но я об этом говорил следствию, говорил судьям. Они отнеслись к этому как к какой-то фантазии».

По версии Магди Камалова, единственный, кто из четырех подсудимых причастен к убийству,— это Абигасанов. Он нужен был на месте преступления потому, что все остальные члены банды не знали в лицо его брата. «Исаев, Хазамов и Шуайбов не имеют никакого отношения к убийству — я это доказал в суде и буду доказывать в апелляции. Если посадят этих людей, что мне делать с настоящими убийцами? Меня подталкивают к тому, чтобы я сам их убил и сел на скамью подсудимых»,— заключил потерпевший.

При этом прокурор считает вину подсудимых полностью доказанной. Поэтому в прениях сторон он просил назначить Абигасанову 15 лет заключения, а трем другим фигурантам — пожизненные сроки. Однако суд, оправдав подсудимых по самой тяжкой в обвинении ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) УК, назначил пусть и внушительные, но не предельные по кодексу сроки. И они, отметим, были назначены даже с учетом того, что трое фигурантов ранее были судимы. Мурад Шуайбов получил 10,5 года за убийство журналиста газеты «Истина» Абдулмалика Ахмедилова, которое было совершено в 2009 году. Шуайбов, по данным следствия, после конфликта решил припугнуть журналиста, но перестарался — выпущенная в машину господина Ахмедилова пуля попала в жертву, а ранение оказалось смертельным. В декабре 2018 года Магомед Хазамов был осужден на три года за хранение боеприпасов и наркотиков. Наконец, в 2020 году Лефортовский райсуд Москвы на 4,5 года осудил Шамиля Исаева, признав его виновным в хищении более 50 млн руб., выделенных из бюджета на восстановление турбазы «Орлиное гнездо» в Гунибском районе республики, которая чиновнику и принадлежала. Изучив приговор, гособвинение, очевидно, подаст на него апелляционное представление.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Юлия Рыбина, Махачкала; Николай Сергеев