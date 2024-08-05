Что происходило после ввода войск России на Украину. День 894-й

Президент Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения. Один человек погиб, трое ранены в результате атаки беспилотника на автобус в белгородском селе Вязовое. Дистанционный формат обучения сохранится в 90 школах и колледжах Белгородской области, расположенных в приграничной полосе. Как развивались события — в трансляции «Ъ».

20:56. Министр обороны Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт о проезде и проживании супруги (супруга) вместе с военнослужащим по контракту во время его (ее) реабилитации — Минобороны РФ.

20:52. Президент Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения — указ.

20:25. Украинский беспилотник атаковал поселок Коренево Курской области, ранен местный житель — врио губернатора региона Смирнов.

19:23. Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.

19:16. Военнослужащий-контрактник Игорь Судин, устроивший в Херсоне перестрелку с сотрудниками ФСБ, в результате которой три человека погибли, а один был тяжело ранен, получил 16 лет строгого режима.

19:03. Семья сотрудника ГК «Агро-Белогорье» Василия Неверова, погибшего сегодня в результате атаки украинского беспилотника в селе Вязовое, получит от компании денежную выплату в размере 1 млн руб. — в пресс-службе ГК «Агро-Белогорье».

18:55. Комитет Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет — парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

18:30. Воздушная тревога объявлен на всей территории Украины — данные официального украинского ресурса для оповещения населения.

18:28. Взрыв прогремел в городе Сумы — украинский телеканал «Общественное».

18:25. Гражданин Чехии Филип Симан может быть приговорен в Праге к 10 годам заключения в колонии строгого режима за мародерство во время службы в ВСУ в марте 2022 года — издание Seznam Zpravy.

17:37. Один человек погиб, трое ранены в результате атаки беспилотника на автобус в белгородском селе Вязовое — губернатор региона Гладков.

17:23. ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Николаевской области, который предполагается использовать для истребителей F-16, полученных Украиной — «РИА Новости» со ссылкой на источники. Ранее украинские СМИ сообщили, что в регионе было объявлена воздушная тревога и звучали взрывы.

17:00. Украинский МИД заявил о непричастности Киева к инциденту с бойцами ЧВК «Вагнер» в Мали и назвал решение Бамако разорвать дипотношения c Украиной поспешным — Reuters.

16:55. Польские и норвежские инструкторы начали обучение новой группы украинских военных управлению танками Leopard — польская газета Kresy.

16:51. Дистанционный формат обучения сохранится в 90 школах и колледжах Белгородской области, расположенных на расстоянии до 20 км от государственной границы — губернатор Гладков по итогам оперативного совещания регионального правительства.

16:14. Водитель пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Репное Белгородской области — губернатор региона Гладков.

16:12. Взрывы прогремели в Николаевской области, сообщил украинский телеканал «Новости. Live». Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

16:08. Шестеро мирных жителей, раненных накануне в результате удара ВСУ по городу Алешки в Херсонской области, отправлены на лечение в Скадовск — «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Алешкинского городского округа. Ранее сообщалось, что всего в результате обстрела города пострадали 14 человек.

16:01. Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил к 12 годам уроженца Украины, который передавал СБУ информацию «военного характера» — прокуратура КБР.

15:01. Путин о предложении, чтобы бойцы СВО проходили реабилитацию совместно с женами: они лучшие специалисты-психологи.

14:49. Российский парусный фрегат «Штандарт», который испытывал сложности с заходов в порты Франции и Испании из-за антироссийских санкций, получил разрешение на заход во французскую гавань и пополнение запасов, сообщил ТАСС капитан Владимир Мартусь.

14:15. Осужденный за убийство девушки в ЛНР офицер Ирек Магасумов вернулся на СВО, сообщают «Татар-информ» и «Бизнес-онлайн». Жена военного подтвердила, что он сейчас «успешно выполняет боевые задачи».

13:42. Украинские беспилотники атаковали Шебекино, ранены пять мирных жителей, сообщил губернатор Гладков.

13:23. Польские предприниматели испытывают нехватку работников из-за сокращения числа мигрантов из Украины, сообщает издание Rzeczpospolita.

13:22. Соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации конфликта, заявил Владимир Зеленский.

12:53. Украина и Россия не смогут полностью разрушить энергосистемы друг друга, поскольку советская система была максимально разветвленной и дублированной, заявил глава ГУР Украины Буданов.

12:44. Села Илек-Пеньковка и Грузское Белгородской области подверглись обстрелу со стороны Украины, пострадавших нет.

12:00. Райффайзенбанк с 26 июля прекратил открывать новые брокерские счета розничным инвесторам, сообщили ТАСС в пресс-службе. В банке отметили, что в связи с предписанием ЕЦБ группа RBI вынуждена сокращать объем операций в России.

11:58. Швейцарская военная юстиция начала 13 расследований в отношении граждан, подозреваемых в наемничестве и участии в боевых действиях на стороне Украины, сообщили «РИА Новости» власти.

11:19. В результате обстрела Шебекино есть пострадавший, сообщает губернатор Белгородской области Гладков.

11:18. Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию, сообщило европейское издание Politico.

11:05. Правительству Германии необходимо приложить все дипломатические усилия для завершения конфликта на Украине и поддержания отношений с Москвой, заявил премьер федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (СДПГ).

10:49. СБУ сообщает о задержании подозреваемых в сотрудничестве с РФ в Днепре, Запорожье и Сумах, а также в Донецкой, Одесской и Кировоградской областях.

10:05. Четыре поезда отстают от расписания на 2,5-5 часов из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области, сообщили в компании «Укржелдорога».

9:56. Смертность на Украине втрое превышает рождаемость, сообщает «Опендатабот».

9:32. США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении, сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

9:19. У Украины нет ресурсов для регулирования Telegram, потому что это не в ее юрисдикции. Но Киев может отключить мессенджер, заявил «РБК-Украина» глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

9:04. В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию спецслужб Украины теракт против должностных лиц администрации региона, сообщило УФСБ.

8:50. Воздушные силы Украины сообщили об отражении ночной атаки БПЛА.

8:49. В Мали заявили о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

8:48. 77% новых компаний в Польше принадлежат украинцам, сообщает Bizblog.

8:47. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Одна женщина получила ранение.