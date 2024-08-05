Сержант настрелял на 16 лет

Как стало известно «Ъ», в Ростове-на-Дону военнослужащего-контрактника Игоря Судина осудили за перестрелку в херсонском кафе с сотрудниками ФСБ, в ходе которой три человека погибли, а еще один был тяжело ранен. Ранее присяжные оправдали младшего сержанта, однако апелляционная инстанция отменила оправдательный приговор по жалобе прокуратуры и потерпевших. Дело было направлено на повторное рассмотрение и слушалось уже без присяжных. Суд признал Игоря Судина виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд повторно рассмотрел дело о стрельбе, произошедшей в Херсоне летом 2022 года. Контрактник Игорь Судин признан виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением оружия, в убийстве двух человек и покушении на убийство еще одного (ч. 2 ст. 213 УК РФ; ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также п.п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено 16 лет колонии строгого режима, кроме того, осужденный лишен воинского звания «младший сержант». После оглашения приговора Игорь Судин был взят под стражу в зале суда.

Как указано в материалах дела, Игорю Судину 33 года, он уроженец Махачкалы. Получил среднее специальное образование, служил по контракту с 2015 года. Зарегистрирован в Симферопольском районе Крыма, живет в Алуште. Женат, воспитывает трехлетнего сына.

По версии военного следствия СКР, утром 17 июня 2022 года Игорь Судин вместе с сослуживцем Сергеем Обуховым без разрешения командования уехал из расположения своей воинской части в Херсон, находившийся тогда под контролем российских сил.

Военные были в форме, взяли с собой оружие и патроны.

С 14:30 товарищи выпивали в уличном кафе «Еда. Топи», расположенном на проспекте Ушакова. Около 21 часа в это же кафе приехали сотрудники ФСБ России Якубинский, Привалов и Бородин. Обратив внимание на контрактников, они сделали Сергею Обухову замечание за автомат, лежащий на полу без присмотра. Тому это не понравилось, началась словесная перепалка.

Через несколько минут Сергей Обухов достал пистолет и несколько раз выстрелил под ноги сотрудникам ФСБ, а также ударил кого-то из них. После этого он стал поочередно направлять пистолет в лицо чекистам. По версии следствия, находившийся рядом Игорь Судин взял автомат и направил его в сторону чекистов. Якубинский попытался выхватить пистолет у Сергея Обухова, между ними завязалась борьба. В 20:59 Игорь Судин не менее четырех раз выстрелил в Якубинского, говорится в деле. Ранения в грудь, живот и бедро оказались смертельными. Игорь Судин также выстрелил в Бородина и попал ему в шею, однако раненый выжил.

Тем временем сотрудник ФСБ Привалов начал от военных отстреливаться, Игорь Судин открыл огонь и по нему. В результате погибли и военный Обухов, и чекист.

Игорь Судин не признал себя виновным и назвал свои действия самозащитой.

«Материалами дела вина моего подзащитного не доказана, у него не было мотивов совершать преступление, которое ему вменяют. В целом его невиновность доказывают видеозаписи с камер наблюдения, они были продемонстрированы в суде. Разумеется, мы не согласны с приговором и уже подали апелляционную жалобу»,— сказал «Ъ» назначенный обвиняемому судом адвокат Карэн Саркисянц.

Первое рассмотрение уголовного дела по существу состоялось весной 2023 года. Оно проходило с участием присяжных заседателей. Четверо из восьми народных судей тогда решили, что не было самого события преступления. Подсудимый Судин был оправдан с правом на реабилитацию.

Прокуратура и родственники погибших обжаловали оправдательный приговор в апелляционном военном суде. В ноябре судебное решение было отменено на том основании, что на первом процессе было допущено «существенное нарушение уголовно-процессуального закона». Дело было направлено в суд на новое рассмотрение.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону