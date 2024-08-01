В Пензенской области разовая выплата за контракт с Минобороны выросла до 400 тыс

При заключении контракта с российским оборонным ведомством с 1 августа 2024 года граждане будут получать по 400 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Отмечается, что с 1 августа в Пензенской области тоже увеличивается размер суммы, на которую могут рассчитывать граждане при заключении контракта с Минобороны РФ. Теперь контрактникам будут выплачивать по 400 тыс. руб. Данная мера поддержки распространяется на период до 31 декабря 2024 года.

Губернатор подчеркнул, что в первый месяц после подписания контракта военнослужащий получит свыше 1 млн руб., принимая во внимание единовременные выплаты и зарплату. Олег Мельниченко сообщил, что в регионе продолжают действовать все социальные гарантии и льготы бойцам СВО и членам их семей.

Напомним, что мэрия Саратова с 1 августа 2024 года увеличила единовременную муниципальную выплату за контракт с Минобороны до 200 тыс., а Саратовская область - до 500 тыс. руб. Власти Волгоградской области подняли разовую региональную выплату до 1 млн руб. В ряде других регионов разово можно получить порядка 2 млн руб.

Павел Фролов

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