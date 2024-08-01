В Саратове муниципальная выплата за контракт с Минобороны выросла до 200 тысяч

Мэрия Саратова вслед за правительством региона увеличила разовые выплаты за заключение контракта с Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Лада Мокроусова.

С 1 августа единовременная муниципальная выплата увеличилась до 200 тыс. руб. Госпожа Мокроусова напомнила, что федеральная выплата выросла до 400 тыс. руб. Накануне региональная выплата выросла — с 50 до 500 тыс. руб.

«Таким образом, саратовцы, заключившие после 1 августа контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, получат единовременно 1,1 млн руб.»,— говорится в сообщении чиновницы.

Никита Маркелов

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