Саратовская область увеличила выплату за контракт с Минобороны в 10 раз

Саратовская область увеличила разовую выплату для контрактников, заключивших контракт с Минобороны РФ. Региональная выплата выросла в 10 раз — с 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Единовременная выплата в 500 тыс. руб. будет выплачиваться тем, кто в период с 1 августа по 30 сентября заключит контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ на территории Саратовской области.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тыс. руб. участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря, напоминает пресс-служба.

Таким образом, годовой доход контрактников, заключивших контракт в Саратовской области в период с 1 августа по 30 сентября, составит около 3,6 млн руб. В эту сумму входят как региональные выплаты, так и федеральные, например, единовременная выплата от Минобороны в 195 тыс. руб. , а также зарплата в 215 тыс руб.

Никита Маркелов

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