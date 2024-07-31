В Волгоградской области за контракт с Минобороны начнут выплачивать по 1 млн

Граждане, которые заключат контракт с российским оборонным ведомством в военкоматах Волгоградской области, смогут рассчитывать на увеличенную сумму единовременной выплаты. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Бочаров.

Документ вступает в силу с 1 августа 2024 года. С этого времени волгоградским контрактникам начнут выплачивать по 1 млн руб. Сейчас же единовременная выплата в регионе при заключении контракта составляет 300 тыс. руб.

Напомним, что в текущем году волгоградским участникам СВО уже повышали ежемесячную денежную выплату. С 1 января ее рост составил 200 тыс. руб.

Павел Фролов

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