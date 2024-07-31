Экс-советника мэра Сочи и шестерых его подельников подозревают во взяточничестве

В следкоме раскрыли подробности дела в отношении экс-советника мэра Сочи по финансово-экономическим вопросам. Его и шестерых его подельников подозревают в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следствие считает, что не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы курорта, зная, что предоставление мест для захоронения на кладбищах в соответствии с действующим законодательством осуществляется безвозмездно, решил получать за это незаконное вознаграждение. Чтобы реализовать преступный замысел, фигурант создал ОПГ, в которую вошли начальник отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства и его подчиненный, а также гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, работник муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела и индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги в данной сфере, утверждают в следкоме. Злоумышленники, считают в ведомстве, создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тыс. до 3 млн руб. Ежемесячный доход группировки мог составлять от 10 до 15 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела в среду, 31 июля, силовики провели обыски по 25 адресам в Сочи. Изъяли более 15 млн руб. и деньги в иностранной валюте, а также иные вещдоки.

С фигурантами сейчас работают следователи. Расследование по пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) продолжается.

В пресс-службе администрации Сочи в ответ на запрос «Ъ-Сочи» ранее обращали внимание, что готовы оказать следствию необходимое содействие. В мэрии отдельно отмечали, что главный фигурант уголовного дела был советником предыдущего главы города.

Вячеслав Рыжков

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