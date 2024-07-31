Экс-советник мэра Сочи стал фигурантом уголовного дела

Бывший советник мэра Сочи Родион Пищур стал фигурантом уголовного дела. В пресс-службе администрации курорта «Ъ-Сочи» сообщили, что в отношении него ведется следствие, мэрия оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По неподтвержденной пока информации, господина Пищура обвиняют в незаконной продаже мест на кладбищах — якобы экс-советник мэра требовал деньги с родственников умерших, в чем ему, по данным KubMash, помогали начальник похоронного отдела Станислав Гармаш и другие чиновники. Утверждается, что получить места на городском кладбище могли только те, кто за них платил. «Ъ-Сочи» отправил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю, где данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

«На момент публикации Родион Пищур советником главы города Сочи не являлся. В администрации муниципального образования он не работает с момента оставления полномочий главы Сочи Алексея Копайгородского в мае этого года»,— прокомментировали в мэрии курорта.

Вячеслав Рыжков

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