За неделю коронавирусом в Сочи заболели 36 человек

Недельная заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 36 случаев. Курорт уступил Краснодару, где зарегистрировали 45 случаев заражения, следует из данных регионального оперштаба.

Новороссийск оказался на третьем месте по заболеваемости с 16 заболевшими. В Тихорецком районе заболели 10 человек, по восемь — в Армавире, Геленджике и Тимашевском районе.

Всего за неделю в Краснодарском крае зарегистрировали 155 случаев заражения коронавирусом. С 15 по 22 июля госпитализировали 63 человек. Выздоровели 119 пациентов, один скончался.

Неделей ранее коронавирусом в Сочи заболели 10 человек. Всего в крае с 18 по 14 июля зарегистрировали 93 новых случая заражения ковидом.

Вячеслав Рыжков

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