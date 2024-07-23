Asus выпустил ROG Ally X с улучшенной производительностью и увеличенной батареей

Тайваньский производитель компьютерной техники Asus выпустил более мощную версию своей портативной консоли Asus ROG Ally с подзаголовком Х — устройство обладает большим временем автономной работы и улучшенными спецификациями. Консоль теперь доступна в корпусе черного цвета с более округлыми краями, расположение джойстиков и кнопок было оптимизировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Asus Фото: Asus

У ROG Ally X похожие спецификации с оригинальной версией, однако в два раза увеличилась батарея аккумулятора, у которой теперь емкость 80 Вт•ч. Также устройство обладает 24 ГБ оперативной памяти (у оригинальной консоли — 16 ГБ).

У новой консоли есть второй порт USB-C, она на 70 г тяжелее оригинальной модели и на 4,5 мм толще, что обеспечивает более удобный хват и комфортное использование на протяжении длительного времени. Процессором остался все тот же AMD Ryzen Z1 Extreme с восемью ядрами Zen 4 с частотой до 5,1 ГГц, а также мощный встроенный графический процессор RDNA 3 мощностью до 2,7 ГГц.

У консоли SSD-накопитель на 1 ТБ (в два раза больше по сравнению с предыдущей моделью), а также новая материнская плата. Благодаря новой системе охлаждения поток воздуха увеличился на 24%, что значительно снизило нагрев консоли. Оригинальная консоль вышла 13 июня по цене $699.

Евгений Федуненко