Asus назвала цену и дату выхода портативной консоли ROG Ally

Тайваньский производитель компьютерной техники Asus сообщил, что портативная консоль ROG Ally выйдет 13 июня. Основная версия выйдет в США по цене $699, а в Европе — €799, в то время как менее мощная версия консоли будет стоить в США и Европе соответственно $599 или €699, а ее релиз намечен на третий квартал текущего года.

В ROG Ally есть гибридный процессор AMD Ryzen Z1 Extreme с восемью ядрами Zen 4 с частотой до 5,1 ГГц и мощный встроенный графический процессор RDNA 3 мощностью до 2,7 ГГц, а также 16 ГБ оперативной памяти. В консоли будет SSD-накопитель на 512 ГБ, а также слоты USB и DisplayPort, разъем 3,5 мм для наушников и ROG XG Mobile для подключения для внешней видеокарты. Портативная консоль обладает большей производительностью, нежели Steam Deck, но это сопровождается меньшим временем работы: при запуске требовательных игр консоль будет разряжаться менее чем за два часа.

ROG Ally обладает семидюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 и частотой обновления экрана 120 Гц. Максимальная яркость составляет 500 кд/м, на устройстве установлена Windows 11 Home. Для сравнения: в Steam Deck максимальное разрешение 1280х800, частота обновления экрана 60 Гц, а максимальная яркость 400 кд/м. Также габариты ROG Ally делают ее гораздо более тонкой, чем консоль от Valve.

С помощью док-станции игры с ROG Ally можно будет стримить на телевизор. В консоль встроены два вентилятора для охлаждения, которые, по заявлениям разработчиков, шумят меньше, чем у Steam Deck. В устройстве можно заменить как SSD-накопитель, так и джойстики.

ROG Ally была впервые представлена 1 апреля, и пользователи сочли это первоапрельской шуткой. В дальнейшем компания подтвердила разработку консоли и объявила некоторые ее технические данные.

Евгений Федуненко