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Главой Сочи стал Андрей Прошунин

Городское собрание Сочи утвердило Андрея Прошунина в должности главы города-курорта, сообщает пресс-служба представительного органа.

Андрей Прошунин

Андрей Прошунин

Фото: Администрация города Сочи

Андрей Прошунин

Фото: Администрация города Сочи

На голосование депутатов был представлен список из трех претендентов, в который вошли действующий и. о. мэра Андрей Прошунин, а также депутат горсобрания Павел Афанасьев и Лариса Евсеева, директор сочинской школы №4.

Господин Прошунин был избран депутатами единогласно. Всего в конкурсе на должность главы города-курорта приняли участие 14 человек, предварительный отбор прошли 4 соискателя. Конкурсная комиссия 3 июля провела собеседование, на котором претенденты ответили на вопросы и представили программы развития Сочи. По итогам собеседования комиссия зарегистрировала 3 участников конкурса в качестве кандидатов на должность главы города-курорта.

Андрей Прошунин возглавляет администрацию Сочи в статусе исполняющего обязанности с 17 июня, ранее он был заместителем главы Краснодарского края по вопросам ТЭК и ЖКХ. До последнего времени Андрей Прошунин был беспартийным, 4 июля президиум краснодарского краевого политсовета «Единой России» принял его в партию.

Предыдущий глава Сочи Алексей Копайгородский, руководивший муниципалитетом с 2019 года, досрочно ушел в отставку 14 мая в связи с переходом на другую работу. Данных о новом назначении экс-мэра нет.

Как Андрей Прошунин стал главным претендентом на должность мэра Сочи — в материале «Ъ» «Сочи приставили главу».

Анна Перова, Краснодар

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