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Коммерсантъ FM
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Прокуратура попросила приговорить журналиста WSJ Гершковича к 18 годам колонии

Свердловский областной суд сегодня вынесет приговор по уголовному делу журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Прокуратура запросила для него 18 лет колонии. Вину журналист не признал.

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Эван Гершкович

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Процесс проходит в закрытом режиме. Судебное следствие прошло в два заседания, на одном из процессов со стороны обвинения был допрошен депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, с которым Эван Гершкович встречался во время поездки на Урал. С ним они якобы обсуждали деятельность ЧВК «Вагнер» под председательством Евгения Пригожина.

Чем известен американский журналист Эван Гершкович

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Журналист американской газеты WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, по заданию американских спецслужб журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен.

Подробнее о слушаниях — в материале «Ъ» «Американскому журналисту открыли процесс».

Мария Шараева, Екатеринбург

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