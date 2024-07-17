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Коммерсантъ FM
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Лавров заявил о переговорах спецслужб США и РФ об обмене Гершковича

Лавров: у РФ есть доказательства шпионской деятельности журналиста Гершковича

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен арестованного в РФ журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Между тем у России есть неопровержимые доказательства причастности журналиста к шпионской деятельности, заявил министр.

«У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью. Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще с июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США.

Сергей Лавров отметил, что тема обмена «не любит суеты», однако представители американских властей периодически «вбрасывают ее в публичное пространство, что не помогает». «Но контакты такие есть, и ничего общего с нападками на журналистику это не имеет»,— заключил министр.

В декабре 2023 года Госдеп сообщил, что Россия отклонила предложение США об обмене отбывающего наказание в российской колонии Пола Уилана и Эвана Гершковича. Вслед за этим президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отказывается от диалога и готова вернуть американских граждан, но на взаимоприемлемых условиях. В середине июня замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что российская сторона ждет ответа на свои предложения по обмену.

Журналист американской газеты WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, по заданию американских спецслужб журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналист вину не признает. В конце июня в Свердловском областном суде начались слушания по этому делу. Судебный процесс закрыт. По ст. 276 (шпионаж) ему грозит до 20 лет колонии.

Подробнее о слушаниях — в материале «Ъ» «Американскому журналисту открыли процесс».

Лусине Баласян

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