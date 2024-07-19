В Белгородской области умер подросток, раненный в результате атаки на детскую площадку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти 16-летнего подростка, который 11 июля был ранен в результате атаки беспилотника на детскую площадку в городе Шебекино. По словам главы региона, врачи на протяжении недели боролись за его жизнь.

Из-за сброса взрывного устройства во дворе многоквартирного дома подросток получил серьезные ранения, повредившие жизненно важные магистральные сосуды. Это привело к потере четырех литров крови. «После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце, и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить в Москву»,— написал Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Всего в результате атаки дрона 11 июля в Шебекино пострадали пять несовершеннолетних. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар намеренным терактом против детейи призвала подвергнуть его международному осуждению.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Вчера, 18 июля, FPV-дрон попал в автомобиль в селе Отрадное Белгородского района, из-за чего ранения получили три человека. В городе Грайворон дрон сдетонировал на территории районной больницы. Еще два человека пострадали в результате налетов беспилотников на села Черемошное и Березовка.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж