Удоить и передоить

За первые шесть месяцев 2024 года в целом выпуск молока в России вырос на 3% год к году, а по отдельным позициям молочной продукции, таким как сливки, творог, йогурты,— от 9% до 23%. Однако рост объемов производства не привел к снижению розничных цен на такую продукцию, хотя они остаются ниже зафиксированной в стране продовольственной инфляции. Участники рынка утверждают, что на стоимость конечной продукции влияет увеличение издержек производителей, связанных с подорожанием логистики и сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

За первое полугодие 2024 года в России было переработано около 13,2 млн тонн молока, что на 3% больше год к году, говорится в исследовании Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). По данным союза, сектор молочной продукции также сохраняет положительную динамику: за январь—май 2024 года производство сливок выросло на 23%, до 146,5 тыс. тонн, творога и продуктов на его основе — на 9%, до 334,5 тыс. тонн, мороженого — на 14%, до 260,3 тыс. тонн, йогурта — на 13%, до 330,6 тыс. тонн. Наименьший рост показали сметана — на 2%, до 242,9 тыс. тонн, кефир — на 1% до 400,4 тыс. тонн, сырные продукты — на 1%, до 85,0 тыс. тонн.

В 2023 году за счет снижения цен на сырье компании в отрасли успешно смогли нарастить производство, говорит генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. По его словам, это помогло удержать рост цен ниже средней по стране продовольственной инфляции, которая, по данным Росстата, по итогам 2023 года достигла 7,42% в годовом выражении. По подсчетам этого же ведомства, с мая 2023 года по май 2024 года цены на молоко и молочную продукцию в среднем по России выросли на 4,23% год к году.

По данным «Руспродсоюза», во вторую неделю июля 2024 года средние розничные цены на пастеризованное молоко составили 78,5 руб. за 1 л, что на 6,8% выше год к году, на сыр — 800,4 руб. за 1 кг, что на 4,7% больше год к году, на творог — 418,8 руб. за 1 кг, рост на 2,4%.

К концу этого года ожидается дополнительный рост спроса, прогнозирует владелец производителя и переработчика молока ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев отмечает, что в крупных торговых сетях не менее трети объема продаж в молочной категории приходится на локальные бренды.

Совокупная выручка топ-30 компаний—производителей молочной продукции за 2023 год составила 857 млрд руб., что на 10,1% больше год к году, следует из совместного рейтинга «Союзмолока», Milknews и Streda Consulting, который также есть в распоряжении “Ъ”. Верхушку возглавил «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo; бренды «Домик в деревне», «Чудо», «Веселый молочник») с показателем 136,7 млрд руб., который в последние три года рос в среднем на 8–10% в год, обогнав на 17% прежнего лидера рейтинга Health & Nutrition (бывшая Danone; бренды «Простоквашино», «Даниссимо») с 116,6 млрд руб. В «Вимм-Билль-Данне» от комментариев отказались. В Health & Nutrition пояснили снижение выручки «деконсолидацией бизнеса по производству детских смесей».

При достаточно высокой конкуренции в индустрии по итогам прошлого года рейтинги топ-6 игроков полностью обновились, а ситуация на рынке быстро меняется, говорит гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

По словам Артема Белова, ожидается рост себестоимости по причине сохранения высокой стоимости сырья в этом году, повышения затрат на электроэнергию и зарплат сотрудникам, а также высокой стоимости кредитных ресурсов. По словам Дмитрия Матвеева, помимо увеличения расходов на логистику и топливо на производителей также сказывается уход с рынка датской компании Chr. Hansen, одного из главных поставщиков заквасок в Россию, чью продукцию быстро заменить будет достаточно сложно из-за отсутствия опыта работы у российских компаний в этой сфере.

Директор «Ринкон Менеджмента» (консультирует агрохолдинги) Константин Корнеев отмечает, что, кроме этого, глобальных угроз для данного сегмента не наблюдается. Спрос на молочную продукцию является достаточно стабильным, особенно в крупных городах, поэтому отрасль продолжит расти, заключает эксперт.

Владимир Комаров