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Коммерсантъ FM
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Пока едет батарейка

Спрос на электромобили с пробегом растет

В России продолжает увеличиваться спрос на электрокары, в том числе с пробегом. Во втором квартале маркетплейсы отмечают рост продаж таких машин на 15,2%, а по итогам полугодия весь рынок увеличился в несколько раз. Среди лидеров нового и подержанного сегментов — Zeekr, Tesla и Nissan. Ужесточение правил ввоза и удорожание электрокаров сдерживают спрос в последние месяцы, в преддверии повышения утильсбора ожидается новый всплеск.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В апреле—июне продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 15,2%, подсчитали в «Авито Авто». Число сделок там не раскрыли. «Доля электрокаров в автопарке России постепенно растет»,— отмечает директор направления «Автомобили» в «Авито» Вадим Иванов, указывая и на эффект низкой базы. Средняя цена на электрокар с пробегом в РФ во втором квартале — 4,85 млн руб. По данным Минэкономики, весь парк электрокаров в РФ за первое полугодие вырос на 27%, до более 52 тыс. штук.

В «Автостате» “Ъ” сообщили, что продажи подержанных электромобилей за первое полугодие выросли на 9,8%, до 5,2 тыс. штук. Среди лидеров — Nissan Leaf, который был популярен в РФ и до кризиса. В годовом выражении продажи модели сократились на 30,7%, до 1,9 тыс. штук. Далее идут Tesla Model 3 с ростом продаж на 8,6%, до 529 штук, и Zeekr 001 (рост в 16,2 раза, до 341 штуки). Топ-5 замыкают Tesla Model Y (рост на 32,7%, до 219 штук) и Hongqi E-HS9 (рост в 13,3 раза, до 186 штук). Продажи новых электрокаров (возрастом до трех лет, впервые вставших на учет в РФ) за первое полугодие выросли в 2,3 раза, составив 10,3 тыс. штук, по данным «Автостата». Лидирует в сегменте марка Zeekr (4,4 тыс. штук), а наиболее популярной моделью стал Zeekr 001. На втором месте — выпускаемый в Липецке Evolute, а замыкает топ-3 Volkswagen.

В «Авито Авто» уточнили, что автомобилями с пробегом на площадке считаются электрокары вне зависимости от возраста — все машины, у которых есть реальный пробег и был хотя бы один владелец.

Среди марок на «Авито Авто» лидирует также Zeekr (30,7% всех продаж), а самой популярной моделью стала Zeekr 001 с долей 17,82% и средней стоимостью в 6,3 млн руб. Также в топ-10 вошли еще три модели бренда — X (6,6% продаж; 4,1 млн руб.), 007 (3,7%; 5,6 млн руб.) и 009 (2,6%; почти 10 млн руб.). Последняя модель Zeekr оказалась самой дорогой среди бестселлеров рынка. Вторым по популярности брендом стала Tesla, на которую пришлось 14,35% от всех продаж электрокаров с пробегом в апреле—июне.

В модельном рейтинге марка представлена Tesla Model 3 (6,3% продаж; средняя цена — 3,6 млн руб.), Model Y (3,5%; 5 млн руб.) и Model S (2,5%; 3,8 млн руб.). Топ-3 брендов замыкает Nissan (12,8% продаж), модель Leaf стала второй по популярности в сегменте (11,5%). Leaf оказался единственной в топ-10 моделью стоимостью менее 1 млн руб.— в среднем модель продавалась за 850 тыс. руб. Цены на остальные модели начинаются от 3,6 млн руб.

Zeekr и другие китайские марки электромобилей (например, Avatr) были представлены в РФ только в 2022–2023 годах и не официальными дистрибуторами, а через параллельный импорт.

Как поясняли “Ъ” дилеры, сейчас электромобили можно ввозить в РФ только от физлиц (см. «Ъ-Онлайн» от 19 июня). Это связано с ужесточением правил сертификации электрокаров и гибридов, введенных с 1 февраля 2024 года, которые предписывают получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС) при их ввозе юридическими лицами. Сертификация занимает длительное время и ведет к росту стоимости электромобиля. Также с 1 апреля при растаможивании машин на более лояльных условиях, например за счет более низких ставок пошлин в одной из стран ЕАЭС, в РФ придется доплатить утильсбор.

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Ожидание удорожания электрокаров на фоне нового регулирования стимулировало спрос и частично он был выбран с будущих периодов, говорит Сергей Удалов из «Автостата». Агентство фиксирует сокращение объемов рынка новых электрокаров в месячном выражении именно с апреля. По его словам, новая активизация спроса ожидается в преддверии возможного повышения утильсбора. С 2025 года по планам правительства утильсбор на электрокары может вырасти сразу на 641,4 тыс. руб., до 674 тыс. руб.

Ольга Никитина

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