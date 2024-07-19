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Коммерсантъ FM
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Мясо потянулось за кормом

«АФГ Националь» выкупает бизнес дистрибутора аминокислот

Стремясь снизить риски при производстве мяса, отраслевые инвесторы вкладываются в смежные сферы. Владелец «АФГ Националь» и партнер Искандара Махмудова Иван Юзефович получил 49% долей в ООО «Анстелла-Биотех», специализирующемся на дистрибуции из Белоруссии аминокислот для комбикормов. Затраты на комбикорма формируют до 50% стоимости производства мяса, отмечают на рынке.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Владельцем 49% в ООО «Анстелла-Биотех» в начале июля 2024 года стал Иван Юзефович, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Еще 51% с мая принадлежит Льву Деньгову, его имя при рождении — Павел Гузбанд. Его семья выступила продавцом доли в ООО «Анстелла-Биотех»: с 2022 года 100% долей в этой компании принадлежало супруге бизнесмена — певице Кетеван Гузбанд-Топуриа. Связаться с Иваном Юзефовичем не удалось. Лев Деньгов и представитель ООО «Анстелла-Биотех» на вопросы “Ъ” не ответили.

Иван Юзефович — партнер Искандара Махмудова, состояние которого Forbes оценивает в $8,3 млрд. В 2016 году бизнесмен возглавлял связанный на тот момент с Искандаром Махмудовым «Мосметрострой», затем был членом совета директоров Уральской горно-металлургической компании. Сейчас у господина Юзефовича 30% в ООО «Группа КМ», где Искандару Махмудову принадлежат 70%. С ноября 2022 года Иван Юзефович владеет ГК «АФГ Националь», крупным производителем риса и фасованных круп в России. В апреле группа приобрела воронежского производителя говядины «Заречное».

«Анстелла-Биотех» занимается продажей в России кормов и аминокислот для животных, производимых Белорусской национальной биотехнологической корпорацией (БНБК). По данным СПАРК, выручка ООО «Анстелла-Биотех» в 2023 году составила 1,2 млрд руб., сократившись на 52,8% год к году. Чистая прибыль снизилась на 41,8%, до 88,5 млн руб.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает 100% долей в ООО «Анстелла-Биотех» не менее чем в 500 млн руб. Если контракт с БНБК эксклюзивный, цена сделки могла быть существенно выше, добавляет он.

Президент Национальный мясной ассоциации Сергей Юшин поясняет, что основной объем поставок БНБК в Россию — кормовые аминокислоты. Их производство, по его словам, дорогостоящее, по отдельным позициям Россия завозит до 100% объема. Аминокислоты требуются для всех типов комбикормов, поясняет эксперт.

Согласно подсчетам аналитического агентства Feedlot, в 2023 году в Россию было импортировано 123 тыс. тонн кормовых аминокислот, что на 21% меньше, чем годом ранее. Доля Белоруссии в структуре поставок за год выросла с 4% до 16%, 80% импорта было из Китая. Господин Юшин предполагает, что потребность в аминокислотах будет увеличиваться из-за роста рынка мяса.

В первом квартале 2024 года, согласно данным Feedlot, в России произвели 9,1 млн тонн комбикормов, рост год к году на 5%.

Директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Елена Варламова не исключает, что приобретение дистрибутора кормов и добавок может позволить «АФГ Националь» обеспечить синергию с «Заречным». «Появление в структуре холдинга новых смежных направлений позволяет хеджировать риски, повысив рентабельность бизнеса за счет полного цикла производства»,— считает она. В то же время, по ее мнению, производство мяса — рискованный бизнес из-за возможных болезней поголовья. Как подчеркивает эксперт, комбикорма могут формировать 40–50% расходов животноводов, а доступность зарубежной продукции для российских агрохолдингов снизилась из-за западных санкций.

Александра Мерцалова

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