Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал домашний арест

Защита генерал-майора Ивана Попова обжаловала срок домашнего ареста, сообщил его адвокат Сергей Буйновский. В 235-м гарнизонном военным суде поступление жалобы подтвердили. Генерал обвиняется в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Иван Попов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был»,— сказал представитель защиты в беседе с агентством ТАСС. По его словам, военный суд самостоятельно установил срок домашнего ареста, не учитывая ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения. Это противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса, отметил адвокат.

15 июля 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании домашнего ареста Ивана Попова до 11 октября в качестве меры пресечения. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Бывший командующий 58-й армией обвиняется в хищении более чем 1,7 тыс. т изделий из металлопроката, закупленных для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Вменяемая сумма ущерба — более 130 млн руб. Вину генерал не признает.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Командарм Попов из-под следствия убыл».

Ольга Семеновых