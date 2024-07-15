Командарм Попов из-под следствия убыл

В Москве военный суд со второй попытки удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его гражданскому сообщнику Сергею Моисееву. Военный обвиняется в служебном подлоге и вместе с бизнесменом — в мошенничестве с металлопрокатом для оборонительных сооружений в зоне СВО. Фигуранты вышли из СИЗО только после того, как расследование их уголовного дела было завершено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие и суд посчитали, что генералу Ивану Попову больше нечего делать в СИЗО

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Следствие и суд посчитали, что генералу Ивану Попову больше нечего делать в СИЗО

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ходатайства главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом режиме. Причем журналистов даже не пустили в зал заседаний, где о закрытии процесса обычно ходатайствовал представитель следствия.

Исключение сделали для фотокорреспондентов и видеооператоров.

Под объективами камер, запущенных для протокольной сьемки, генерал держался уверенно, но на вопросы до заседания по существу дела не отвечал.

На обсуждение ходатайства по генералу Попову у сторон ушло около часа. Еще столько же времени судья совещался сам с собой и готовил решение, которое огласили публично.

Согласно ему, Иван Попов был арестован до 11 октября (содержание в СИЗО у него заканчивалось 17 июля). Все это время он будет находиться в своей столичной квартире. При этом были наложены стандартные ограничения — запреты на использование телефона, интернета и других средств связи, контактов с другим фигурантом и свидетелями по делу.

Когда, оглашая свое решение, судья произнес «из-под стражи освободить», один из конвоиров сразу открыл дверь стеклянной клетки-аквариума, выпустив оттуда Ивана Попова. Выйдя, генерал довольно прищурился, но ничего не сказал.

«Благодарю, вы были ветром в моих парусах»,— сказал Иван Попов журналистам уже на выходе из зала.

На вопрос, занимался ли он спортом в СИЗО, генерал ответил утвердительно, пошутив, что на воле собирается бегать по утрам. В данном случае это может стать нарушением условий домашнего ареста и поводом для возвращения фигуранта в изолятор.

Господина Моисеева также освободили в зале суда, домашний арест он будет отбывать в Балашихе.

Вместе с тем, по данным “Ъ”, обоим придется, как на работу, теперь ездить в ГВСУ СКР, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела, расследование которого уже завершено.

По версии следствия, генерал Попов участвовал в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, переданных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке гуманитарной помощи военным. Эти материалы предназначались для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с ВСУ.

Изначально стоимость похищенного была определена в 130 млн руб., а в окончательной редакции обвинения сократилась до 105 млн. Правда, из этой суммы генералу Попову досталось чуть более 1 млн руб.

Другим фигурантом расследования являлся генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший во время СВО и посмертно удостоенный звания Героя России. Его уголовное преследование было прекращено.

Господ Попова и Моисеева 235-й ГВС арестовал 17 мая. Вскоре после этого представители ГВСУ СКР снова обратились в суд с ходатайством о переводе фигурантов под домашний арест, но им было отказано. Такую же позицию занял и 2-й Западный окружной военный суд. В судебных инстанциях против удовлетворения ходатайств всякий раз выступала военная прокуратура. Позиция надзора изменилась уже после завершения следствия.

Сам генерал, которому грозит десятилетний срок, подал следствию заявление о том, что он хочет вернуться на СВО. По закону, если военные готовы принять фигуранта на службу, его уголовное преследование приостанавливается, а за боевые заслуги — прекращается. Однако в данном случае, как полагает защита фигурантов, это дело, очевидно, попытаются довести до суда.

Алексей Соковнин