Командарм Попов из-под следствия убыл
Фигурантов громкого дела освободили из СИЗО
В Москве военный суд со второй попытки удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его гражданскому сообщнику Сергею Моисееву. Военный обвиняется в служебном подлоге и вместе с бизнесменом — в мошенничестве с металлопрокатом для оборонительных сооружений в зоне СВО. Фигуранты вышли из СИЗО только после того, как расследование их уголовного дела было завершено.
Следствие и суд посчитали, что генералу Ивану Попову больше нечего делать в СИЗО
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Ходатайства главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева 235-й гарнизонный военный суд рассмотрел в закрытом режиме. Причем журналистов даже не пустили в зал заседаний, где о закрытии процесса обычно ходатайствовал представитель следствия.
Исключение сделали для фотокорреспондентов и видеооператоров.
Под объективами камер, запущенных для протокольной сьемки, генерал держался уверенно, но на вопросы до заседания по существу дела не отвечал.
На обсуждение ходатайства по генералу Попову у сторон ушло около часа. Еще столько же времени судья совещался сам с собой и готовил решение, которое огласили публично.
Согласно ему, Иван Попов был арестован до 11 октября (содержание в СИЗО у него заканчивалось 17 июля). Все это время он будет находиться в своей столичной квартире. При этом были наложены стандартные ограничения — запреты на использование телефона, интернета и других средств связи, контактов с другим фигурантом и свидетелями по делу.
Когда, оглашая свое решение, судья произнес «из-под стражи освободить», один из конвоиров сразу открыл дверь стеклянной клетки-аквариума, выпустив оттуда Ивана Попова. Выйдя, генерал довольно прищурился, но ничего не сказал.
«Благодарю, вы были ветром в моих парусах»,— сказал Иван Попов журналистам уже на выходе из зала.
На вопрос, занимался ли он спортом в СИЗО, генерал ответил утвердительно, пошутив, что на воле собирается бегать по утрам. В данном случае это может стать нарушением условий домашнего ареста и поводом для возвращения фигуранта в изолятор.
Господина Моисеева также освободили в зале суда, домашний арест он будет отбывать в Балашихе.
Вместе с тем, по данным “Ъ”, обоим придется, как на работу, теперь ездить в ГВСУ СКР, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела, расследование которого уже завершено.
По версии следствия, генерал Попов участвовал в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, переданных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке гуманитарной помощи военным. Эти материалы предназначались для оборудования оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Изначально стоимость похищенного была определена в 130 млн руб., а в окончательной редакции обвинения сократилась до 105 млн. Правда, из этой суммы генералу Попову досталось чуть более 1 млн руб.
Другим фигурантом расследования являлся генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший во время СВО и посмертно удостоенный звания Героя России. Его уголовное преследование было прекращено.
Господ Попова и Моисеева 235-й ГВС арестовал 17 мая. Вскоре после этого представители ГВСУ СКР снова обратились в суд с ходатайством о переводе фигурантов под домашний арест, но им было отказано. Такую же позицию занял и 2-й Западный окружной военный суд. В судебных инстанциях против удовлетворения ходатайств всякий раз выступала военная прокуратура. Позиция надзора изменилась уже после завершения следствия.
Сам генерал, которому грозит десятилетний срок, подал следствию заявление о том, что он хочет вернуться на СВО. По закону, если военные готовы принять фигуранта на службу, его уголовное преследование приостанавливается, а за боевые заслуги — прекращается. Однако в данном случае, как полагает защита фигурантов, это дело, очевидно, попытаются довести до суда.