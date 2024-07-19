Смутное образование

Институт развития интернета (ИРИ) выделил новосибирской Cyberia Nova (ранее Cyberia Limited) еще одну субсидию объемом до 100 млн руб. на разработку дополнений к компьютерной игре «Смута», узнал “Ъ”. Речь идет о расширении образовательного режима «Смутное время» на Нижний Новгород и Ярославль. Участники рынка отмечают, что появление других дополнений к «Смуте» будет зависеть от того, насколько успешными будут продажи самой игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из игры «Смута»

Фото: Cyberia Nova Кадр из игры «Смута»

Фото: Cyberia Nova

Российский разработчик видеоигр Cyberia Nova (ранее Cyberia Limited, ООО «Сайбериа Нова») получил субсидию от АНО ИРИ (создана в 2014 году при поддержке администрации президента РФ) на разработку дополнений к компьютерной игре «Смута», сообщили “Ъ” четыре источника на медиарынке. В этом году деньги будут выделены на расширение образовательного дополнения «Смутное время» (вышло в марте, выполнено в форме игровой экскурсии по Москве начала XVII века), срок разработки составит полтора года, говорят источники. Они уточняют, что новое дополнение затронет историю Нижнего Новгорода и Ярославля. По их словам, на него было выделено до 100 млн руб. Гендиректор Cyberia Nova Алексей Копцев переадресовал запрос “Ъ” в ИРИ.

ИРИ объявил финалистов конкурса на создание национального контента в цифровой среде 5 июля. Так, в категории «Игры и ПО» организация поддержала девять проектов, но их названия не раскрывались. Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский уточнил “Ъ”, что «игровые проекты, получившие поддержку, будут озвучены позже». Сама ИРИ попала под санкции Евросоюза (14-й пакет) 24 июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сайбериа Нова» учреждено в 2015 году в Новосибирске, 70% принадлежат Эльмире Холодовой, по 10% есть у Алексея Копцева (гендиректор), Евгения Русака и Тимофея Шевякова. Выручка ООО в прошлом году составила 33 млн руб. при чистой прибыли 22,6 млн руб. Годом ранее выручка компании составила 26,3 млн руб. при чистой прибыли в 19,9 млн руб. По собственным данным, компания специализировалась на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке (средство разработки) американской Unity.

ИРИ суммарно выделил на разработку «Смуты» около 490 млн руб., сообщал в 2023 году РБК со ссылкой на господина Гореславского. Первый транш составил 260 млн руб., был получен разработчиками игры в 2022 году (см. “Ъ” от 23 мая 2022 года). «Смута» — флагманский проект ИРИ, отмечает собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке: «Но на этапе релиза проект был технически недоделанным, при этом потенциал в игре все же есть».

Виталий Милонов, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» об игре «Смута» в своем Telegram-канале, 9 апреля: «Не удивлюсь, если разработчики были завербованы польскими спецслужбами — выпустить такой некачественный проект неумышленно просто невозможно».

Кроме технических проблем на старте, к продукту («Смутное время») не было особых замечаний, утверждает собеседник “Ъ” на медиарынке: «Идея интерактивного исторического урока, как видно, интересна ИРИ, с учетом того, что с ней связан еще и широко освещаемый цикл лекций Клима Жукова (блогер, исторический реконструктор и публицист.— “Ъ”) по истории Смутного времени».

Как и у многих проектов в современной индустрии, релиз — это не финальная точка проекта, а лишь начало его жизни, соглашается глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников.

Он отмечает, что образовательный режим есть и в ряде частей игры Assassin’s Creed: «При этом "Смута" по уровню исторического реализма сильнее зарубежной игры, так что развивать образовательные дополнения логично». Помимо образовательных дополнений разработчики как правило могут выпускать также сюжетные или добавлять новые локации. Если у игры имеется несколько дополнений, новые часто включают в себя все предыдущие.

Вопрос дальнейшей поддержки игры и выпуска новых дополнений зависит от того, как разработчики «Смуты» отчитаются о реализации субсидии на саму игру, отмечает собеседник “Ъ” на медиарынке: «Контракт завершается в конце этого года». Эксклюзивным дистрибутором игры выступает VK Play, она стоит 2 тыс. руб. В сервисе сообщили, что «игра продается выше ожиданий», но абсолютные показатели раскрыть отказались.

Юлия Юрасова, София Фокина