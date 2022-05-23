Государство поддержит «Смуту»

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АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила новосибирской студии 260 млн руб. на разработку к 2024 году компьютерной игры в жанре ActionRPG о периоде Смутного времени в России. По ее сюжету русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым развернет войну против польских интервентов. ИРИ с 2021 года поддержал пять игровых проектов и планирует увеличить финансирование направления. При успешной реализации и маркетинге проект может окупиться, считают эксперты, но напоминают, что пока успешных игр такого уровня в России не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российский разработчик видеоигр Cyberia Limited (ООО «Сайбериа Лимитед») получил грант от АНО ИРИ (создана в 2014 году при поддержке администрации президента (АП) РФ, возглавляет Алексей Гореславский, курировавший ранее интернет-отрасль в АП) на разработку и выпуск исторической компьютерной игры в жанре ActionRPG (Action role-playing game — ролевая игра в жанре «экшен») «Смута», рассказали “Ъ” в ИРИ. В основу сюжета игры ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». По данным источников “Ъ”, релиз проекта намечен на 2024 год.

Стороны не раскрыли сумму выделенных средств, источники “Ъ” говорят о 260 млн руб.

ИРИ обычно софинансирует 50–70% вложений, то есть общая стоимость игры может составлять 370–520 млн руб. В Cyberia Limited сказали, что «средств достаточно для разработки AA-игры (игры среднего сегмента с точки зрения затрат и реализованных технологий.— “Ъ”)».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сайбериа Лимитед» учреждено в 2015 году в Новосибирске, 90% принадлежит Эльмире Холодовой, 10% — гендиректору Алексею Копцеву. В 2021 году выручка ООО составила 36,7 млн руб. при чистой прибыли 7,3 млн руб. По собственным данным, компания специализируется на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке (средство разработки) американской Unity.

В романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» описаны события, связанные с польской интервенцией, периодом Смутного времени и борьбой русского народа с иностранными захватчиками. Среди героев — князь Дмитрий Пожарский, его соратник Кузьма Минин, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. В событиях также принимают участие русские бояре, стрельцы и запорожские казаки.

Как рассказал “Ъ” Алексей Копцев (выходец из студий Alawar Entertainment и Wargaming), в центре сюжета «Смуты» будет русский князь Юрий Милославский, который вместе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским примет участие в формировании второго ополчения и борьбе с польскими захватчиками: «Мы вдохновлялись игрой Ghost of Tsushima (игра американской SPP, в центре сюжета партизанская война японского самурая Дзин Сакая с монгольскими захватчиками.— “Ъ”), у нас схожий мотив — борьба небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».

По словам представителя ИРИ, с 2021 года организация поддержала пять игровых проектов со сроком производства от 15 месяцев до трех лет, в 2022–2024 годах объемы финансирования игровых проектов будут увеличиваться. «ИРИ будет приветствовать Indie-проекты (низкобюджетные игры, разработанные независимыми студиями.— “Ъ”) как для ПК, так и для мобильных устройств»,— уточнил господин Гореславский.

Советник директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Василий Овчинников отмечает, что для разработчиков игр отчетность по грантам — непростая процедура: «Разработка видеоигр — это творческий процесс, поэтому поддерживать отрасль целесообразнее, оставляя гибкость расходования средств, например, через механизм проектного финансирования». По его словам, РФРИТ уже упростил процедуру подачи заявок на получение грантов от студий игр.

Основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев считает, что в ближайшем будущем гранты и инвестиции от государства и окологосударственных структур станут единственным источником финансирования для российских разработчиков игр. По его оценке, заявленного бюджета может хватить на разработку AA-игры, если «команда разработки допустит минимальное число ошибок». Маркетинг, полагает эксперт, может потребовать еще «50–100% от цены проекта». Он отмечает, что ActionRPG обычно окупаются в случае «хорошей проработки и грамотного продвижения». Но в России, подчеркивает эксперт, «давно не разрабатывались качественные ActionRPG».

Никита Королев