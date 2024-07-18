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Коммерсантъ FM
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Онлайн-продажи на Amazon Prime Day достигли рекордных $14,2 млрд

Потребители в США потратили рекордные $14,2 млрд на онлайн-покупки во время двухдневной распродажи Amazon Prime Day. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Adobe Analytics.

Аналитики ожидали, что в этом году объем продаж вырастет на 10,5% и составит $14 млрд. Таким образом, результат распродажи оказался даже чуть выше прогнозов.

Распродажа Amazon проходила 16 и 17 июля. Принять участие в ней традиционно могли только подписчики сервиса Prime, который обходится в $139 в год, но взамен предоставляет скидки на доставку, стриминговый сервис и другие бонусы. В первый день пользователи потратили $7,2 млрд, что также стало рекордом по продажам за день для Amazon.

В прошлом году онлайн-продажи на Amazon Prime Day составили $12,7 млрд.

Сама компания также сообщила, что нынешняя распродажа стала рекордной по объему продаж, однако пока не предоставила никаких цифр.

Кирилл Сарханянц

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