Онлайн-продажи на Amazon Prime Day достигли рекордных $14,2 млрд

Потребители в США потратили рекордные $14,2 млрд на онлайн-покупки во время двухдневной распродажи Amazon Prime Day. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Adobe Analytics.

Аналитики ожидали, что в этом году объем продаж вырастет на 10,5% и составит $14 млрд. Таким образом, результат распродажи оказался даже чуть выше прогнозов.

Распродажа Amazon проходила 16 и 17 июля. Принять участие в ней традиционно могли только подписчики сервиса Prime, который обходится в $139 в год, но взамен предоставляет скидки на доставку, стриминговый сервис и другие бонусы. В первый день пользователи потратили $7,2 млрд, что также стало рекордом по продажам за день для Amazon.

В прошлом году онлайн-продажи на Amazon Prime Day составили $12,7 млрд.

Сама компания также сообщила, что нынешняя распродажа стала рекордной по объему продаж, однако пока не предоставила никаких цифр.

Кирилл Сарханянц