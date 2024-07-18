Фонд Карнеги (иноагент) признан нежелательным в России

Министерство юстиции РФ внесло «Фонд Карнеги за международный мир» (иноагент) в реестр нежелательных организаций. Кроме того, в список добавили издание The Moscow Times (иноагент), деятельность которого Генпрокуратура объявила нежелательной 10 июля.

«Фонд Карнеги за международный мир» (иноагент) — один из старейших экспертно-аналитических центров, который был основан в 1910 году в США. В апреле 2022 года российский Минюст исключил Московский центр Карнеги из реестра филиалов и представительств международных организаций. В апреле 2023 года Минюст внес фонд в реестр иностранных агентов. При этом центр продолжает публиковать аналитику о России, Украине и других постсоветских странах.

Издание The Moscow Times (иноагент) было основано Дерком Сауэром в 1992 году и до ноября 2015 года выпускалось в формате ежедневной газеты. В апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт русской версии издания. В 2023 году The Moscow Times признали иноагентом. В Минюсте заявили, что оно распространяло недостоверные сведения о решениях российских властей, его действия формировали негативный образ России.

Илья Панкратов