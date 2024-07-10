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Коммерсантъ FM
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СМИ-иноагент The Moscow Times признано нежелательным в России

Генпрокуратура признала деятельность онлайн-издания The Moscow Times (объявлено иноагентом) нежелательной на территории России. В ведомстве указали, что работа издания направлена на «дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике».

По данным Генпрокуратуры, The Moscow Times (объявлено иноагентом) базируется в Амстердаме. Его учредитель и владелец — гражданин Нидерландов, который одновременно руководит нидерландскими фондами Stichting Potamos и Stichting 2 Oktober (включен в реестр иноагентов), а также нидерландским филиалом телеканала «Дождь» (объявлен иноагентом) — TVR Studios B. V. (признан нежелательной в РФ).

Кроме того, как указала Генпрокуратура, The Moscow Times (объявлено иноагентом) на постоянной основе взаимодействует с Medusa Project (Латвия, объявлено иноагентом), The Insider (Латвия, объявлено иноагентом), IStories fonds (Латвия, объявлено иноагентом), Radio Free Europe/Radio Liberty (США, объявлено иноагентом), деятельность которых также признана нежелательной в России.

The Moscow Times (объявлено иноагентом) было основано медиаменеджером Дерком Сауэром в 1992 году в формате ежедневной газеты. Сейчас материалы издания публикуются в интернете на русском и английском языках. В апреле 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт русскоязычной версии The Moscow Times (объявлено иноагентом).

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