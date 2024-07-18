Суд подтвердил вину самарских компаний в антиконкурентном соглашении в сфере ТКО

Регоператор по обращению с ТКО в Самарской области ООО «Экостройресурс» и транспортировщики ТКО — ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» — попытались в суде оспорить законность решения ФАС России о признании их виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы.

В 2023 году ФАС России раскрыла антиконкурентные соглашения в сфере транспортирования ТКО на территории Самарской области на 31 млрд руб. Служба признала ООО «Экостройресурс», ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» виновными в ограничении конкуренции на торгах, которые проводились в период с 2019 года по 2021 год.

Кроме того, пять компаний, оказывающих услуги по транспортированию ТКО, признали также виновными в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, чтобы поддержать цены на торгах.

Ранее антимонопольная служба отметила, что фирмам грозят оборотные штрафы. А материалы ФАС передадут в правоохранительные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ООО «Экостройресурс» рассказали, что решение арбитражного суда не вступило в законную силу и будет оспорено «ввиду допущенных судом нарушений норм материального и процессуального права». «В частности, в ходе судебного заседания установлены факты фальсификации доказательств комиссией ФАС России. По указанным фактам на сегодняшний день идет проверка в Генеральной прокуратуре и органах Следственного комитета»,— обратил внимание регоператор.

Об уголовном деле в отношении ООО «Экостройресурс» — в материале «Ъ» «В отходах нашли недоимки».

Руфия Кутляева, Самара