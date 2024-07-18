Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд подтвердил вину самарских компаний в антиконкурентном соглашении в сфере ТКО

Регоператор по обращению с ТКО в Самарской области ООО «Экостройресурс» и транспортировщики ТКО — ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» — попытались в суде оспорить законность решения ФАС России о признании их виновными в заключении антиконкурентного соглашения. Однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию антимонопольной службы.

В 2023 году ФАС России раскрыла антиконкурентные соглашения в сфере транспортирования ТКО на территории Самарской области на 31 млрд руб. Служба признала ООО «Экостройресурс», ООО «ТрансРесурс», ООО «ТрансЭко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый город» виновными в ограничении конкуренции на торгах, которые проводились в период с 2019 года по 2021 год.

Кроме того, пять компаний, оказывающих услуги по транспортированию ТКО, признали также виновными в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, чтобы поддержать цены на торгах.

Ранее антимонопольная служба отметила, что фирмам грозят оборотные штрафы. А материалы ФАС передадут в правоохранительные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ООО «Экостройресурс» рассказали, что решение арбитражного суда не вступило в законную силу и будет оспорено «ввиду допущенных судом нарушений норм материального и процессуального права». «В частности, в ходе судебного заседания установлены факты фальсификации доказательств комиссией ФАС России. По указанным фактам на сегодняшний день идет проверка в Генеральной прокуратуре и органах Следственного комитета»,— обратил внимание регоператор.

Об уголовном деле в отношении ООО «Экостройресурс» — в материале «Ъ» «В отходах нашли недоимки».

Руфия Кутляева, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...