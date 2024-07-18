В Приморье поток туристов из Китая превысил допандемийные показатели

За первые шесть месяцев текущего года Приморский край посетили 169 340 граждан КНР. Это на 13% больше, чем за тот же период допандемийного 2019 года (около 150 тыс.), сообщила сегодня пресс-служба правительства региона. Впрочем, по итогам 2024 года число китайских туристов, вероятно, не превысит рекордные цифры пятилетней давности. В 2019 году, до начала пандемии, Приморский край принял 456 295 китайских туристов.

По данным министерства туризма Приморья, путешественники из КНР обычно находятся в крае «от трех до пяти дней». Чаще всего они посещают Владивосток, «но иногда в программу путешествия включаются и Уссурийск, Находка, Артем и Хасанский округ».

Более половины китайских туристов (89 тыс.) приехали в Приморье в составе безвизовых туристических групп. Власти региона рассчитывают на «качественное изменение турпотоков» и увеличение числа туристов, приезжающих в Россию по визам, поскольку они «останавливаются на более продолжительный срок, посещают площадки событийных мероприятий, интересуются образовательными программами вузов».

Ранее власти региона сообщали о намерении увеличить туристический поток из Китая и создать для гостей из соседней страны режим наибольшего благоприятствования. «Мы внедряем в Приморье туристский стандарт "Чайна френдли", чтобы обеспечить качественные услуги для гостей из КНР, включая наличие персонала туристского сектора, говорящего на китайском языке»,— заявил губернатор региона Олег Кожемяко на общем собрании Российско-китайского делового совета в марте текущего года.

В правительстве Приморья ожидают, что в текущем году край посетят 4 млн туристов, из которых 400 тыс.— из КНР.

О том, почему китайцы стали реже путешествовать по России, читайте в материале «Туризм сосредотачивается на родине».

Алексей Чернышев, Владивосток