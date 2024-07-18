Арестованный экс-глава департамента культуры Москвы хочет участвовать в СВО

Бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что давно принял решение отправиться на специальную военную операцию (СВО). Он сказал об этом во время суда по избранию ему меры пресечения. Господин Кибовский был отправлен под арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Следствие в качестве одной из причин, почему экс-чиновника нужно поместить под стражу, называло его переписку с другим фигурантом дела — директором ООО «Евроком» Андреем Нероденковым. Утверждается, что господин Кибовский инструктировал его о том, какой позиции нужно придерживаться на допросе.

Бывший чиновник подтвердил факт переписки. Однако, по его словам, она касалась того, как можно стать участником СВО, находясь под следствием. «Я давно сказал, что сам пойду на СВО, это вопрос решенный»,— сказал господин Кибовский в суде.

Александру Кибовскому предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток на общую сумму более 100 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одном эпизоде мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он не признал вину. Господин Кибовский работал в правительстве Москвы в 2010–2023 годах. В октябре 2023-го был назначен советником аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры.

Подробнее о суде — в материале «Ъ» «Александру Кибовскому насчитали сто миллионов».

Леонид Уварчев