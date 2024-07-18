Кто научит родину любить

В России стартует III международный конкурс «Лидер народной дипломатии»: с его помощью организаторы хотят найти, поощрить и связать между собой лидеров отечественных и иностранных некоммерческих организаций, способствующих продвижению положительного образа современной России за рубежом. Финальный этап пройдет в Ханты-Мансийске. По словам организаторов, среди которых представители Федерального агентства по делам национальностей и Россотрудничества, конкурс будет способствовать общественной дипломатии, значение которой сильно возросло в нынешней внешнеполитической обстановке. Эксперт объясняет, что аналогичные инструменты используют и западные страны: чтобы быть наравне с ними, России тоже надо поддерживать свои НКО, ориентированные на работу за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Лидера народной дипломатии» выявляют в третий раз. К участию приглашают представителей неправительственных организаций, интернет-сообществ, соотечественников из-за рубежа и иностранных граждан с опытом реализации соответствующих проектов. По поступившим материалам и резюме организаторы отберут 100 полуфиналистов, которые примут участие в образовательных онлайн-интенсивах с практическими задачами. 30 финалистов направят в Ханты-Мансийск, где они, помимо итоговых заданий, примут участие в двух деловых играх — «Модель СНГ» и «Всемирный общественный саммит». Мероприятие организуют Ассамблея народов Евразии и Африки и правительство ХМАО при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Россотрудничества, профильной комиссии Общественной палаты и иных структур.

На презентации конкурса организаторы говорили о значимости народной дипломатии в условиях информационного противостояния на фоне сложившейся внешнеполитической обстановки.

По мнению главы Ассамблеи народов Евразии и Африки Андрея Бельянинова, активно заниматься темой необходимо «прямо сейчас»: «После распада Советского Союза воспитано не одно поколение молодых людей, которые живут в условиях жесточайшего информационного прессинга». Господин Бельянинов уверен, что интерес к России, несмотря на старания недоброжелателей, возрастает по всему миру.

Поддержка общественной дипломатии — одна из ключевых задач Россотрудничества, указал замглавы ведомства Дмитрий Поликанов: там, где не могут договориться политики, сотрудничество, взаимопонимание и деловые связи обеспечивает именно «низовая, общественная дипломатия». При этом важно, чтобы организаторы «обучали не только российские НКО», но «находили за рубежом тех, кому это интересно, давали им подпитку инфраструктурную и образовательную», подчеркнул чиновник.

Председатель профильной комиссии Общественной палаты Владимир Зорин считает, что представители гражданского общества в разных странах открыты к диалогу вопреки политической конъюнктуре. В этой связи общественная дипломатия, ранее казавшаяся «чем-то незначительным», фактически остается «одним из немногих, а в некоторых случаях чуть ли не единственным форматом взаимодействия с отдельными государствами», отметил общественник. «Хотя гражданское общество не занимается политическими вопросами, на практике международное сотрудничество по этой линии вовлекает представителей почти всех сфер жизни социума»,— заметил господин Зорин.

Зампред оргкомитета конкурса, вице-губернатор Югры Сергей Афанасьев назвал ХМАО «площадкой для развития международных инициатив и международной дипломатии» и отметил, что укрепление международных связей влияет на экономический потенциал и инвестиционную привлекательность региона.

«Дипломатические рычаги пока остановлены и между нашими странами пока нет общения, но народы продолжают общаться через лидеров народной дипломатии»,— сказала соорганизатор конкурса, председатель форума «Болгария — Россия» Светлана Шаренкова из Софии.

«Когда меняется миропорядок», гражданское общество «должно защищать право народов поддерживать связи», считает она.

По словам финалиста прошлогоднего конкурса Ирины Будриной (Румыния), до участия в прошлогоднем мероприятии деятельность ее НКО «была несколько хаотичной». Ликбез и «фокусировка сознания» в рамках мероприятия помогли осознать, что народная дипломатия — «важное орудие», сообщила активистка: «Мы продолжаем сотрудничество с участниками, с которыми познакомились, общаемся с Молдовой, Крымом… У нас целая сеть, содружество».

Руководитель центра «Креативная дипломатия», доцент Финансового университета Наталья Бурлинова в беседе с “Ъ” отметила, что конкурс — это инструмент для поддержания связей в русскоязычном пространстве за границей в условиях ограниченных гуманитарных контактов: «Так это устроено в США, Европе — через различные фонды выделяются деньги для реализации проектов по гуманитарному сотрудничеству: это в принципе так работает». Интерес зарубежных НКО к российским инициативам в отрасли госпожа Бурлинова оценивает высоко, «и не только в ближнем зарубежье». По ее словам, российские НКО, ориентированные за рубеж, активно добиваются внимания со стороны государства. «Россию очень ждут и на дальних направлениях, очень большой интерес к сотрудничеству с российскими НКО,— отмечает эксперт.— Но их очень мало, и это проблема. Поэтому задача общества и государства — стимулировать их появление».

Григорий Лейба