Россия — родина семей

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), один из основных аналитических центров администрации президента, провел круглый стол «Здоровая, благополучная, счастливая семья как основа развития страны». Его участники явно хотели показать, что тема семьи, которая была одной из основных в программе Владимира Путина на недавних президентских выборах, не забыта и сейчас. Но каждый делал это по-своему: одни говорили о поддержке семьи на государственном уровне, другие рассуждали о грудном вскармливании и призывали дать отпор его противникам, а третьи — о засилье геев на Западе и о том, чем нужно кормить детей, чтобы они стали патриотами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тема семьи и традиционных ценностей была одной из ключевых идеологических составляющих президентской кампании-2024. Так, разработанная при участии внутриполитического блока администрации президента (АП) концепция России как «семьи семей» упоминалась Владимиром Путиным в ряде выступлений, а 2024 год был объявлен Годом семьи. Кроме того, АП инициировала конкурс «Это у нас семейное», финал которого пройдет в конце текущей недели.

Роль модератора взял на себя политолог Павел Данилин. Его презентация пестрела цитатами Владимира Путина и данными социологии о том, как россияне воспринимают семью и насколько они привержены традиционным ценностям.

«Укрепление традиционных ценностей, очевидно, присутствует в нашем обществе. По опросу 2023 года, 65% россиян согласны с тезисом, что важно всегда следовать традиционным духовным принципам. В 2020-м их было 63%»,— отчитался господин Данилин, сделав вывод, что тезисы президента о семейных ценностях находят отклик у людей. Нашлось в его презентации место и «пентабазису» (разработанный при участии АП идеологический конструкт, описывающий пять базовых ценностей россиян, на основе которого ранее был подготовлен спецкурс для студентов — см. “Ъ” от 8 ноября 2022 года), который, по словам политолога, подготовили «лучшие умы».

После вводной части он попросил рассказать «в комплексе» об обозначенных им темах первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую. Но та заговорила о другой волнующей ее проблеме — грудном вскармливании и его врагах. «Ни в одну банку невозможно засунуть белый порошок с названием "заменитель грудного молока", который был бы похож на мамино молоко!» — восклицала госпожа Буцкая, предлагая учредить движение «Грудное — модное» и призывая, чтобы ее услышали общественность и регионы. Павел Данилин ее точно услышал, но скорректировал: «Об инициативах президента, которые вы превращаете в законы, если можно, несколько слов». «Знаете, мы все инициативы президента превращаем в законы»,— быстро сориентировалась госпожа Буцкая.

О близком именно им говорили и другие участники круглого стола.

Например, замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова проинформировала собравшихся о конкурсе «Это у нас семейное», в котором зарегистрировалось почти 600 тыс. человек. А замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда РФ Елена Семенова сообщила о планах увеличить к 2026 году суммарный коэффициент рождаемости до 1,6.

«Сегодня все пришли к выводу, что основа патриотизма закладывается в семье. Кто бы что ни говорил, но в патриотизме нужно жить, нужно дышать»,— включилась в обсуждение глава управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк. Она рассказала о проведенных ею дискуссиях, где говорилось, что родители участников СВО должны поделиться опытом воспитания патриотов — вплоть до того, «чем же они кормили своих детей, что они стали настоящими защитниками». А глава «Союза отцов» Александр Заремба, подхватив родительскую тему, заявил, что именно отцы — главные носители «культурных кодов» семей, хотя несут они их, держась за руку с «мамами».

Господин Данилин порой честно пытался направлять мысли спикеров в нужное русло.

Так, госпожу Костюк он попросил добавить к своей речи, что семьи участников СВО понимают, что находятся под защитой государства (та согласилась), а депутату Госдумы Олегу Матвейчеву предложил остановиться на «наваждении сатанизма, которое захватило западное общество». Тот зашел издалека, с эпохи Просвещения, которая атаковала традиционные ценности по трем направлениям, поставив под сомнение понятия Бога, монарха и патриархальной семьи,— а затем перешел к философам-постмодернистам. «Фуко — гомосексуалист, Делёз, Гваттари…» — начал депутат и закончил тем, что, по его подсчетам, к сексуальным меньшинствам относятся почти все мэры европейских и американских городов.

Противовес в виде российских традиционных ценностей предложил политолог Владимир Шаповалов. К их источникам он отнес «Русскую правду», «Поучение» Владимира Мономаха и «Домострой». «Там замечательные слова: жену свою любите»,— процитировал он второй из этих документов. Правда, господин Данилин и тут внес свою правку, уточнив, что «современные традиционные ценности» прежде всего опираются на современное семейное законодательство, а из перечисленных исторических документов взято только лучшее. «Если кто-то собирается написать, что мы за домострой,— ничего подобного!» — завершил он круглый стол.

Андрей Винокуров