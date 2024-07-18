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Коммерсантъ FM
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Верховный суд вернул на новое рассмотрение иск экоактивистов о запрете строительства на горе Машук

ВС РФ рассмотрел во вторник жалобу правительства Ставропольского края на решения судов апелляционной инстанции по коллективному иску жителей Пятигорска, требовавших отменить постановление краевого правительства №625п от 10 октября 2022 года. В постановлении «Об утверждении положения о памятнике природы краевого значения "Гора Машук"» речь шла о внесении изменений в п. 2.2 решения исполкома Ставропольского краевого совета депутатов от 4 января 1978 года №9 «О взятии под особую охрану памятников природы». По мнению зоозащитников, правка разрешала обойти запрет на строительство и любую хозяйственную деятельность на территории ООПТ. Краевой суд экологам отказал, однако Третий апелляционный, а следом и Пятый кассационный суд общей юрисдикции признали постановление краевого правительства недействующим.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Эти решения чиновники оспорили в Верховном суде РФ, пояснив, что правка документа была согласована с Минприроды России. ВС пришел к выводу, что возможность осуществления на территории памятника природы и в границах его охранных зон хозяйственной деятельности при соблюдении природного законодательства не свидетельствует о нарушении прав истцов. Решение апелляционной инстанции в итоге было отменено и направлено на новое рассмотрение в Третий апелляционный суд в Сочи. Как уточнил в беседе с “Ъ” юрист Георгий Легкобитов, участвовавший в заседании, судьи отметили, что инстанции не дали правовой оценки тому факту, что гора Машук не только памятник природы, но и зона санитарной охраны в особо охраняемом курортном регионе Кавказские Минеральные Воды.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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