Лизинг совсем замайнился

На фоне бурного роста майнингового бизнеса лизинговые компании столкнулись с трудностями при продаже профильного оборудования. При этом спрос на лизинг такого оборудования высок со стороны майнеров, и они даже готовы были бы заключать договоры по повышенным ставкам. Основная трудность, с которой сталкиваются лизингодатели,— страхование майнингового оборудования. Страховые компании сдерживают отсутствие регулирования отрасли, высокая волатильность криптовалют и быстрый износ оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На фоне бурного развития отрасли майнинга лизинговые компании столкнулись с трудностями при реализации профильного оборудования, следует из опроса компаний, проведенного “Ъ”. Пока в этом сегменте работают только небольшие лизинговые компании, преимущественно специализирующиеся на работе с малым и средним бизнесом и с лизингом различных типов оборудования, в их портфеле сделки с таким оборудованием могут достигать 15–20%. Преимущественно предложения по лизингу оборудования исходят от самих майнинговых компаний.

По оценке сооснователя 51ASIC Михаила Брежнева, в использовании в отрасли на текущий момент находится не менее 500 тыс. специализированных устройств и около 1,8 ГВт электрической мощности. И более 10% продаж компании 51ASIC были с участием лизинговых компаний, чеки по сделкам достигали 500 млн руб. В 2022 году, по оценке BitRiver, майнинговые мощности составляли 1 ГВт (см. “Ъ” от 17 мая).

При этом спрос на лизинг такого оборудования со стороны отрасли высокий. «Лизинг позволяет майнинговым компаниям избежать значительных начальных инвестиций в оборудование, что особенно важно в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка» (см. материал на этой странице),— отмечает директор по развитию «Майнинг Групп» Андрей Верхоланцев. Кроме того, по его словам, «лизинговые соглашения могут включать возможность обновления оборудования, что позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными без необходимости постоянных крупных вложений».

По данным НРА, в натуральном выражении объемы промышленного лизинга выросли в 2024 году на 30%. При этом наибольший прирост — на 120% — зафиксирован в сегменте компьютерного оборудования. Для сравнения, рост в остальных сегментах составляет от 30% до 40%.

Одним из препятствий для развития этого направления лизинговыми компаниями являются трудности со страхованием оборудования (см. “Ъ” от 5 июля). «Для майнингового оборудования характерно быстрое устаревание, высокий износ и только формирующийся вторичный рынок»,— указывают в «Интерлизинге». «Высокая волатильность криптовалют и рост стоимости запчастей на компьютерное оборудование приводят к снижению возможной вероятности выхода на самоокупаемость и, как следствие, к существенному снижению основного вида деятельности — "добычи", что повышает риск возникновения противоправных интересов у владельцев такого оборудования»,— отмечает руководитель управления страхования ГК «Альфа-лизинг» Татьяна Минаева.

Лишь в дух опрошенных страховых компаниях подтвердили, что работают с майнинговым оборудованием или имели такой опыт. В «Ренессанс Страховании» пояснили, что страхуют его как компьютерное оборудование и по «тарифам в 1,5–2 раза выше стандартных, учитывая эксплуатационную нагрузку». Как правило, «на страхование берутся объекты вместе с имуществом, в котором оно находится», подчеркнул директор дирекции по работе с банками и лизинговыми компаниями «Согаза» Николай Набатчиков. С учетом быстрой потери стоимости такого оборудования «программы страхования учитывают высокий уровень франшиз или выплаты с учетом износа оборудования», отмечает он.

Большинство же страховых компаний майнинговое оборудование не страхуют.

«Причина простая — в этой отрасли оборудование работает в режиме, явно не предназначенном для этого заводом-производителем. Это сопоставимо с участием в гонках на обычном гражданском автомобиле»,— поясняет директор департамента андеррайтинга и перестрахования компании «Абсолют Страхование» Евгений Ильченко.

Майнеры понимают рискованность своего сегмента и готовы доплачивать. Многие страховые компании еще не имеют опыта работы с майнинговым оборудованием и не знают, как правильно оценивать риски и формировать тарифы на его страхование, замечает господин Верхоланцев. А действующее законодательство не ограничивает майнинг и сопряженную с ним деятельность, но и не регулирует его, добавляет адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков. Для страховщика в таких условиях может быть трудно максимально сузить и квалифицировать количество возможных страховых случаев. Поэтому, по словам Михаила Брежнева, они готовы платить за лизинг на 8–12 п. п. выше ключевой ставки (в настоящее время — 16%).

Полина Трифонова, Ксения Куликова, Юлия Пославская