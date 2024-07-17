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Комтранс Петербурга стал лидером по объему заключенных госконтрактов

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга стал лидером в сфере госзакупок среди других структур Смольного, сообщили в пресс-службе комитета.

Там указали, что с января по июнь 2024 года объем заключенных государственных контрактов составил почти 96% в транспортном блоке города. Такой показатель стал наивысшим по всему городскому правительству.

В Петербурге прошло заседание коллегии городского комитета по госзаказу. Там и подвели итоги закупочной деятельности за прошедшее полугодие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» запустит оплату проезда по геолокации.

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