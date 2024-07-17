Маршрут отслежен

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» планирует присоединиться к эксперименту по оплате проезда в общественном транспорте с помощью геолокации мобильного телефона. Тестирование системы начнется осенью этого года в «Пассажиравтотрансе». Эксперты считают, что изменения будут мало востребованы у местных жителей, но понравятся туристам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оплата проезда в общественном транспорте с помощью смартфона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Оплата проезда в общественном транспорте с помощью смартфона

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О внедрении новой системы оплаты сообщил вчера глава комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев во время стратегической сессии по цифровизации транспортной отрасли города, организованной «Интерфаксом». Новая система оплаты проезда использует технологию OpenLoop, которая широко используется на Западе. Она работает с помощью геолокации и специального приложения, которое отслеживает движение пользователя и вычисляет тариф. Деньги снимаются со счета в конце дня.

По словам заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Баканова, присутствовавшего на сессии, в России проект уже столкнулся с трудностями из-за точности геолокации. Из-за этого сам процесс внедрения остается сложным для городов и требует времени. Однако господин Баканов подчеркнул, что эксперимент все же продолжается в нескольких городах, в частности, в Твери и Ярославле. Хотя еще неизвестны конкретные сроки, когда именно начнется тестирование новой системы оплаты в Петербурге, предполагаемым периодом запуска является осень 2024 года.

«Осложняется эта работа понятно чем: все привязано к геометкам. У нас большие планы были на Москву, но из-за известных событий в ряде регионов они приглушаются. Первым субъектом в итоге стал Ярославль. Сейчас все расширяется. Ждем Петербург в этом проекте»,— заявил замглавы министерства.

Кроме того, до конца 2024 года в Северной столице планируется протестировать оплату проезда в метро по биометрии. По результатам совместного эксперимента с банком ВТБ Смольный примет решение о масштабировании проекта. Изначально технология будет опробована на закрытой фокус-группе — работниках метро или сотрудниках банка.

В комтрансе Петербурга сообщили: на данный момент самым популярным способом оплаты общественного транспорта является электронный. С 2016 по 2023 год доля пассажиров, предпочитающих такой вид расчета, увеличилась с 73 до 98%. К тому же количество горожан, которые используют банковские карты для оплаты проезда, только за прошлый год выросло более чем на треть: со 177 до 256 млн поездок.

«Почти все пассажиры общественного транспорта отдают предпочтение электронным способам оплаты проезда. В большинстве случаев при оплате использовались проездные "Подорожник": с их помощью в прошлом году было оплачено 677 млн поездок. При этом в 70 млн случаев оплаченные "Подорожниками" поездки считались по тарифу "60 минут"»,— добавили в комитете по транспорту.

В то же время число поездок, оплаченных наличными средствами, сократилось за последний год на 43%. Показатель упал с 60 до 34 млн раз. Несмотря на это, аналитики считают, что новый вид оплаты будет мало востребован у местных жителей, но понравится туристам.

«Больше всего проект интересен для пригородного транспорта, где есть покилометровая оплата за проезд и нет зон для этого. У пассажиров в таких случаях остается возможность отследить маршрут по геопозиции, поэтому формат идеально подойдет. Для города в нововведении мало смысла, потому как уже существующие валидаторы хорошо работают по системе отложенной оплаты»,— считает транспортный аналитик Владислав Булгаков. Также господин Булгаков назвал и примерную стоимость внедрения технологии в общественный транспорт, она составит около 2 млн рублей.

Эксперта поддержал и гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Введение системы возможно, но это повлечет достаточно сложный учет пассажиров, из-за чего она может быть мало востребована в городе. Скорее такой формат интересен для туристов, а не для повседневного применения, потому как путешественники часто не знают, как платить в местном транспорте. Цена проекта будет колебаться в районе нескольких миллионов рублей»,— сказал он.

Стефания Барченкова