На Ближнем Востоке повышают давление

В Совете безопасности ООН 17 июля по инициативе Москвы состоялись дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, председательствовать на которых довелось главе МИД РФ Сергею Лаврову. Еще накануне он провел переговоры с рядом коллег из региона, включая иранского дипломата Али Багери Кани, который заранее пообещал всяческую поддержку во время заседания. Нью-йоркскими прениями поиск подходов к урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом» в эти дни не ограничился. Свой вклад в миротворчество попытался внести президент Франции Эмманюэль Макрон, устроивший телефонный марафон с лидерами арабских стран. А в ближайшие дни к процессу должны активно подключиться в Пекине и Вашингтоне. Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду дал понять, что война будет продолжаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров жмет руку постоянному наблюдателю Государства Палестина при ООН Рияду Мансуру

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Глава МИД РФ Сергей Лавров жмет руку постоянному наблюдателю Государства Палестина при ООН Рияду Мансуру

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Широко собрались

Инициировав обсуждение кризиса миропорядка, которое прошло в Совбезе ООН 16 июля, Россия затем перешла от глобального к частному. Состоявшийся в среду по ее инициативе раунд дебатов оказался посвящен, как отметили в МИД РФ, «ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Другими словами, в среду собравшимся в зале Совбеза дипломатам предстояло искать пути урегулирования длящейся десятый месяц войны между Израилем и палестинским радикальным движением «Хамас».

Первый раунд дебатов — о проблемах мироустройства — не увенчался сближением позиций и запомнился в основном взаимными обвинениями России и представителей стран Запада при активном выражении опасений нейтральными государствами. Второй день заседаний под председательством Сергея Лаврова теоретически мог сложиться успешнее. Во всяком случае российский министр еще накануне встретился с несколькими коллегами из региона, зондируя почву перед дискуссией.

Так, в МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров и его коллега из Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни уделили основное внимание «задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта». А на встрече с главой кувейтского МИДа Абдаллой аль-Яхья и вовсе была «подчеркнута важность продолжения плотной координации подходов Москвы и Эль-Кувейта в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов», прежде всего, палестино-израильского.

Самой же эффективной с точки зрения подготовки к заседанию вышла встреча с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, с которым не просто удалось поговорить «с акцентом» на ближневосточном урегулировании, но и фактически заручиться его поддержкой на случай споров в Совбезе. «Мы планируем сотрудничать в ходе заседания по вопросу Палестины»,— анонсировал планы на 17 июля Али Багери Кани. И тут же добавил: «Среди глобальных проблем (во время переговоров с Сергеем Лавровым.— “Ъ”) на первом месте стоял вопрос преступлений и геноцида, совершаемого сионистским режимом в секторе Газа». Этот комментарий, впрочем, заранее снижал шансы на успех заседания и сигнализировал, что дискуссия 17 июля может превратиться, как и днем ранее, в обмен обвинениями с различных сторон.

С первых минут дебатов стало понятно, что опасения подтвердились. Вначале было зачитано обращение к собравшимся генсека ООН Антониу Гутерриша. По его мнению, «ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа», а потому при попытках урегулировать конфликт международному сообществу стоит из этого и исходить.

Генсек ООН выразил обеспокоенность возможным распространением боевых действий на весь регион, потребовал от Израиля предоставить бесперебойный гуманитарный доступ в сектор Газа и посоветовал всем «изменить курс», чтобы насилие прекратилось.

Следом слово взял постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур: он сходу обвинил Израиль в разрушении международного порядка и призвал международное сообщество поддержать тех, «кто стремится к миру, а не к уничтожению».

После этого выступил постпред Израиля Гилад Эрдан, который обвинил Совбез в обсуждении «симптома, а не причины» кризиса на Ближнем Востоке. По словам дипломата, главный виновник сложившегося положения — Иран, который на официальном уровне провозглашает своей целью уничтожение Израиля.

Наконец, очередь дошла до Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что в Москве «безоговорочно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября 2023 года, однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым наказанием гражданского населения». По словам министра, «сегодня Газа лежит в руинах», а на Западном берегу складывается тяжелая ситуация — «не прекращаются силовые рейды израильских военных и агрессия поселенцев».

«Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе»,— к середине речи сузил круг виновных господин Лавров.

Он обвинил Вашингтон в попытках помешать Совбезу ООН найти решение проблемы, назвав «пресловутый "план Байдена"» по урегулированию конфликта стремлением демократической администрации США «набрать хоть какие-то очки в ходе избирательной кампании».

В самом конце выступления господин Лавров также отметил, что с приходом в Иране нового президента — Масуда Пезешкиана, насчет которого несколькими минутами ранее призывал «не обманываться» постпред Израиля, появилась надежда на преодоление застарелых противоречий в регионе и построение «в регионе архитектуры стабильности и добрососедства».

Примечательно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд не стала отвечать на прозвучавшие в адрес Вашингтона претензии, но дала понять, что в американской администрации действительно считают «план Байдена» лучшим решением для палестино-израильского конфликта.

Узко обсудят

Между тем Россия была не единственной, кто в эти дни решил вложиться в ближневосточное урегулирование. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон организовал во вторник целый телефонный марафон, созвонившись с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Во время этих бесед господин Макрон заявил о необходимости прекращения огня ради освобождения удерживаемых «Хамасом» израильских заложников и прекращения «страданий палестинского народа». Вероятно, таким образом французский лидер попытался убедить арабских коллег повлиять на одну из воюющих сторон.

В ближайшие дни свой вклад в урегулирование попытается внести и Китай. В Пекине 21 и 22 июля состоятся переговоры между «Хамасом», находящимся в секторе Газа, и представителями движения «Фатх», контролирующего Западный берег реки Иордан. При китайском посредничестве две ключевые палестинские фракции постараются нормализовать отношения, а также обсудить вопрос постконфликтного управления Газой.

С другой стороной поговорят США.

22 июля в Вашингтоне ожидается встреча американского президента Джо Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который перелетит через океан для выступления перед Конгрессом 24 июля.

К этим переговорам будет приковано особое внимание, ведь именно господин Байден полтора месяца назад представил трехэтапный план мирного урегулирования в секторе Газа, после чего американская дипломатия с переменным успехом пыталась уговорить Израиль и «Хамас» прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Между тем пока Россия проводила заседание Совбеза ООН, Эмманюэль Макрон занимался телефонной дипломатией, а в Пекине и Вашингтоне собирались обсудить перспективы мира с разными сторонами конфликта, Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете в среду дал понять, что рассчитывать на скорое прекращение огня не стоит. По словам израильского премьера, давление на него «неэффективно», поскольку «дух народа, вера народа дают» ему силы двигаться в сторону «полной победы». «"Хамас" в панике, так как он видит, что, несмотря на давление, внутри и за пределами страны, мы продолжаем войну»,— заключил Биньямин Нетаньяху, отметив, что не будет готов к прекращению огня «до момента достижения целей войны», то есть до полного уничтожения «Хамаса».

Алексей Забродин; Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк