На Ближнем Востоке повышают давление
Решение конфликту Израиля и «Хамаса» поискали всем миром
В Совете безопасности ООН 17 июля по инициативе Москвы состоялись дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, председательствовать на которых довелось главе МИД РФ Сергею Лаврову. Еще накануне он провел переговоры с рядом коллег из региона, включая иранского дипломата Али Багери Кани, который заранее пообещал всяческую поддержку во время заседания. Нью-йоркскими прениями поиск подходов к урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом» в эти дни не ограничился. Свой вклад в миротворчество попытался внести президент Франции Эмманюэль Макрон, устроивший телефонный марафон с лидерами арабских стран. А в ближайшие дни к процессу должны активно подключиться в Пекине и Вашингтоне. Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду дал понять, что война будет продолжаться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров жмет руку постоянному наблюдателю Государства Палестина при ООН Рияду Мансуру
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Широко собрались
Инициировав обсуждение кризиса миропорядка, которое прошло в Совбезе ООН 16 июля, Россия затем перешла от глобального к частному. Состоявшийся в среду по ее инициативе раунд дебатов оказался посвящен, как отметили в МИД РФ, «ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Другими словами, в среду собравшимся в зале Совбеза дипломатам предстояло искать пути урегулирования длящейся десятый месяц войны между Израилем и палестинским радикальным движением «Хамас».
Первый раунд дебатов — о проблемах мироустройства — не увенчался сближением позиций и запомнился в основном взаимными обвинениями России и представителей стран Запада при активном выражении опасений нейтральными государствами. Второй день заседаний под председательством Сергея Лаврова теоретически мог сложиться успешнее. Во всяком случае российский министр еще накануне встретился с несколькими коллегами из региона, зондируя почву перед дискуссией.
Так, в МИД РФ сообщили, что Сергей Лавров и его коллега из Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни уделили основное внимание «задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта». А на встрече с главой кувейтского МИДа Абдаллой аль-Яхья и вовсе была «подчеркнута важность продолжения плотной координации подходов Москвы и Эль-Кувейта в целях содействия политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов», прежде всего, палестино-израильского.
Самой же эффективной с точки зрения подготовки к заседанию вышла встреча с и. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, с которым не просто удалось поговорить «с акцентом» на ближневосточном урегулировании, но и фактически заручиться его поддержкой на случай споров в Совбезе. «Мы планируем сотрудничать в ходе заседания по вопросу Палестины»,— анонсировал планы на 17 июля Али Багери Кани. И тут же добавил: «Среди глобальных проблем (во время переговоров с Сергеем Лавровым.— “Ъ”) на первом месте стоял вопрос преступлений и геноцида, совершаемого сионистским режимом в секторе Газа». Этот комментарий, впрочем, заранее снижал шансы на успех заседания и сигнализировал, что дискуссия 17 июля может превратиться, как и днем ранее, в обмен обвинениями с различных сторон.
С первых минут дебатов стало понятно, что опасения подтвердились. Вначале было зачитано обращение к собравшимся генсека ООН Антониу Гутерриша. По его мнению, «ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа», а потому при попытках урегулировать конфликт международному сообществу стоит из этого и исходить.
Генсек ООН выразил обеспокоенность возможным распространением боевых действий на весь регион, потребовал от Израиля предоставить бесперебойный гуманитарный доступ в сектор Газа и посоветовал всем «изменить курс», чтобы насилие прекратилось.
Следом слово взял постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур: он сходу обвинил Израиль в разрушении международного порядка и призвал международное сообщество поддержать тех, «кто стремится к миру, а не к уничтожению».
После этого выступил постпред Израиля Гилад Эрдан, который обвинил Совбез в обсуждении «симптома, а не причины» кризиса на Ближнем Востоке. По словам дипломата, главный виновник сложившегося положения — Иран, который на официальном уровне провозглашает своей целью уничтожение Израиля.
Наконец, очередь дошла до Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что в Москве «безоговорочно осудили террористическую атаку против Израиля 7 октября 2023 года, однако то, что сейчас происходит в Газе, является неприемлемым наказанием гражданского населения». По словам министра, «сегодня Газа лежит в руинах», а на Западном берегу складывается тяжелая ситуация — «не прекращаются силовые рейды израильских военных и агрессия поселенцев».
«Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе»,— к середине речи сузил круг виновных господин Лавров.
Он обвинил Вашингтон в попытках помешать Совбезу ООН найти решение проблемы, назвав «пресловутый "план Байдена"» по урегулированию конфликта стремлением демократической администрации США «набрать хоть какие-то очки в ходе избирательной кампании».
В самом конце выступления господин Лавров также отметил, что с приходом в Иране нового президента — Масуда Пезешкиана, насчет которого несколькими минутами ранее призывал «не обманываться» постпред Израиля, появилась надежда на преодоление застарелых противоречий в регионе и построение «в регионе архитектуры стабильности и добрососедства».
Примечательно, что постпред США Линда Томас-Гринфилд не стала отвечать на прозвучавшие в адрес Вашингтона претензии, но дала понять, что в американской администрации действительно считают «план Байдена» лучшим решением для палестино-израильского конфликта.
Узко обсудят
Между тем Россия была не единственной, кто в эти дни решил вложиться в ближневосточное урегулирование. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон организовал во вторник целый телефонный марафон, созвонившись с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Во время этих бесед господин Макрон заявил о необходимости прекращения огня ради освобождения удерживаемых «Хамасом» израильских заложников и прекращения «страданий палестинского народа». Вероятно, таким образом французский лидер попытался убедить арабских коллег повлиять на одну из воюющих сторон.
В ближайшие дни свой вклад в урегулирование попытается внести и Китай. В Пекине 21 и 22 июля состоятся переговоры между «Хамасом», находящимся в секторе Газа, и представителями движения «Фатх», контролирующего Западный берег реки Иордан. При китайском посредничестве две ключевые палестинские фракции постараются нормализовать отношения, а также обсудить вопрос постконфликтного управления Газой.
С другой стороной поговорят США.
22 июля в Вашингтоне ожидается встреча американского президента Джо Байдена с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, который перелетит через океан для выступления перед Конгрессом 24 июля.
К этим переговорам будет приковано особое внимание, ведь именно господин Байден полтора месяца назад представил трехэтапный план мирного урегулирования в секторе Газа, после чего американская дипломатия с переменным успехом пыталась уговорить Израиль и «Хамас» прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Между тем пока Россия проводила заседание Совбеза ООН, Эмманюэль Макрон занимался телефонной дипломатией, а в Пекине и Вашингтоне собирались обсудить перспективы мира с разными сторонами конфликта, Биньямин Нетаньяху во время выступления в Кнессете в среду дал понять, что рассчитывать на скорое прекращение огня не стоит. По словам израильского премьера, давление на него «неэффективно», поскольку «дух народа, вера народа дают» ему силы двигаться в сторону «полной победы». «"Хамас" в панике, так как он видит, что, несмотря на давление, внутри и за пределами страны, мы продолжаем войну»,— заключил Биньямин Нетаньяху, отметив, что не будет готов к прекращению огня «до момента достижения целей войны», то есть до полного уничтожения «Хамаса».