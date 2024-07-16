Слова не мальчика, но МИДа

Основы международного порядка сегодня проходят едва ли не самое серьезное испытание на прочность в современной истории, и причина этого — «гегемонистская политика» США, которые «уже давно объявили о собственной исключительности». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая во вторник в Нью-Йорке на организованном российской стороной заседании Совбеза ООН. При этом он поделился рецептом спасения миропорядка, в качестве первого пункта назвав установление устойчивого мира на Украине на российских условиях. Другие участники заседания так или иначе согласились с необходимостью срочного принятия мер для устранения нарастающих угроз глобальному порядку. Однако в определении виновников сложившегося положения единства не наблюдалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как при помощи четырех шагов можно было бы остановить процесс разрушения глобального миропорядка

Фото: Eduardo Munoz / Reuters На заседании Совбеза ООН глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как при помощи четырех шагов можно было бы остановить процесс разрушения глобального миропорядка

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Заманипулировались

Перешедшее к России 1 июля председательство в Совбезе ООН Москва решила использовать по максимуму. И, в частности, инициировала дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». При этом Россия решила не ограничивать дебаты одним днем, а провести также специальные заседания 17 июля (по ситуации на Ближнем Востоке) и 19-го числа (в этот день будет обсуждаться пока еще не слишком, мягко говоря, активное сотрудничество ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС).

Еще до старта заседания 16 июля стало понятно, что найти точки соприкосновения будет крайне сложно, если вообще возможно.

На сайте постпредства США при ООН незадолго до дебатов появилось совместное заявление представителей более чем 50 государств, которые назвали инициированные Москвой дебаты «еще одной наглядной демонстрацией лицемерия».

По мнению этих стран, РФ «цинично пытается представить себя в качестве хранителя многостороннего порядка», кем на самом деле не является. Заседание под председательством Москвы, как добавили авторы заявления, «не должно отвлекать международное сообщество от вопиющих нарушений Россией Устава ООН».

Впрочем, в Москве к такому, очевидно, были готовы, а Сергей Лавров, анонсируя поездку в Нью-Йорк, заявил, что собирается поговорить на Совбезе о том, «как Запад пытается манипулировать всем и вся». Совместное заявление полусотни стран при желании можно было счесть попыткой такой манипуляции.

Заправились

«Сегодня испытанию на прочность подвергаются сами основы международного правопорядка — стратегическая стабильность и ооноцентричная система мировой политики. Будем откровенны: далеко не все представленные в этом зале государства признают ключевой принцип Устава ООН: суверенное равенство всех государств»,— с ходу обозначил российский взгляд на проблему Сергей Лавров, открывая заседание.

Из речи министра сразу стало понятно, что Москва считает весьма серьезным нынешний кризис миропорядка и намерена объяснить причины, назвать виновных и дать советы по решению проблемы.

Первые 15 минут своей 20-минутной речи Сергей Лавров посвятил осуждению «гегемонистской политики» США, которые, по его словам, «уже давно объявили о собственной исключительности».

Как заверил российский министр, прямой угрозой многосторонности и международному праву оказался так называемый порядок, основанный на правилах,— концепция, которую и продвигают американцы.

«Правь, Америка! В этом суть пресловутого "порядка, основанного на правилах"»,— заявил господин Лавров и тут же отметил, что суть этого порядка в прошлом веке раскрыл писатель Джордж Оруэлл в повести «Скотный двор». «"Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие". Если ты выполняешь волю гегемона, тебе все дозволено. А если осмелишься и начнешь защищать свои национальные интересы, тебя объявят изгоем и обложат санкциями»,— продолжил за Джорджа Оруэлла Сергей Лавров.

Центральное же место в речи министра занял украинский кризис. Он, согласно версии Сергея Лаврова, начался с «организованного Вашингтоном в феврале 2014 года госпереворота», по итогам которого к власти пришел «неонацистский режим».

Рассказав, как бывший президент Украины Петр Порошенко (2014–2019) и нынешний лидер Владимир Зеленский «вели войну против собственных граждан в Донбассе», Сергей Лавров призвал «всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, учитывать в своих предложениях ключевую проблему прав всех без исключения национальных меньшинств». Обратился господин Лавров и к «хозяевам украинского режима»: их он попросил заставить власти в Киеве соблюдать статью 1.3 Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всем людям «без различия расы, пола, языка и религии».

После этого министр вновь вернулся на глобальный уровень, отметив: «Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ», теперь натовцы претендуют на главенствующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такую политику министр охарактеризовал просто: США и их союзники «берут в заложники целые страны и регионы». Западные страны, продолжил министр, мешают международному сотрудничеству и отвлекают мировое сообщество от «столь необходимой совместной работы по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, по сокращению глобального неравенства, ликвидации угроз терроризма и наркопреступности, голода и болезней».

При этом Сергей Лавров в своей речи сделал столь сильный акцент на США, что порой казалось, будто Вашингтон, по версии российского министра, «взял в заложники» и европейцев.

Тем, как заверил слушателей выступавший, пора уже «осознать, какая самоубийственная роль им уготована». Впрочем, отсылки к вине «коллективного Запада» все же говорили о том, что и с Европы ответственность за нынешнее состояние миропорядка не снимается.

Кроме того, министр уличил Соединенные Штаты в недальновидности: «Вашингтон не понимает, что может пострадать от новой глобальной войны. США уверены, что боевые действия развернутся на европейском континенте, а это является заблуждением».

В какой-то момент могло показаться, что выхода из лихо закручивающегося кризиса нет. Однако Сергей Лавров его тут же и предложил. По мнению министра, международному сообществу надо сделать четыре шага.

Во-первых, «необходимо устранить раз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе», то есть согласиться на требования РФ, касающиеся Украины.

Во-вторых, требуется устранить «несправедливости в мировой экономике» и особенно реформировать «Бреттон-Вудские институты и ВТО, деятельность которых должна отражать реальный вес незападных центров роста и развития».

В-третьих, «качественные перемены должны произойти и в других институтах глобального управления», прежде всего — в ООН. Тут Сергей Лавров призвал восстановить эффективность организации с помощью переподтверждения всеми членами приверженности принципам Устава ООН «во всей их полноте и взаимосвязи».

И наконец, «укреплению многополярных начал международной жизни призваны способствовать помимо ООН и другие многосторонние объединения», заверил Сергей Лавров, приведя в пример G20, где представлены «как страны мирового большинства, так и западные государства». Кроме того, он посоветовал укреплять многополярность через такие объединения, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, АСЕАН, ССАГПЗ, ЛАГ, Африканский союз и СЕЛАК.

Заговорились

Хотя Россия инициировала дебаты на министерском уровне, в зале Совбеза ощущался дефицит непосредственно министров — во всяком случае тех, к кому Сергей Лавров обращался с обвинениями и призывами подумать над своим поведением. Главы МИДов западных стран, за исключением швейцарца Иньяцио Кассиса, дебаты дружно проигнорировали. Впрочем, это не помешало постпредам этих государств обрушиться на Россию с ответной критикой.

При этом если с общим посылом Москвы о наличии кризиса миропорядка собравшиеся оказались так или иначе согласны, то насчет первопричин вышла размолвка. В первую очередь это проявлялось в контексте украинской проблемы.

Так, постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд дала понять Сергею Лаврову: все его заявления о том, «как мировой порядок может стать более справедливым, демократичным и устойчивым», бессмысленны на фоне действий РФ на Украине. Ее поддержал постпред Франции Николя де Ривьер, заявивший: «Россия не может призывать к такому (более справедливому и демократичному.— “Ъ”) миропорядку, нарушая при этом основополагающие принципы многосторонности» — суверенитета и территориальной целостности.

Жестче всех выступила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая начала с того, что напомнила о подаренной ООН в 1959 году Советским Союзом бронзовой статуе «Перекуем мечи на орала».

«Ирония заключается в том, что сегодня та самая страна, которая воздвигла этот памятник, это олицетворение идеалов ООН, активно участвует в агрессивной войне против своего соседа»,— заявила госпожа Томас-Гринфилд.

Также дипломат уколола Сергея Лаврова за то, что США упоминались в его выступлении чаще, чем слово «многосторонность», заявленное в качестве темы заседания. «Пока я слушала выступление российского представителя, мне казалось, я ошиблась залом, поскольку это было больше похоже на заседание, посвященное жалобам на США и Запад»,— сказала она.

Другими словами, дебаты, наверное, можно было счесть состоявшимися, но призывы к миропорядку звучали с настолько полярных позиций, что вряд ли в этот день собравшиеся в зале Совбеза могли хоть до чего-то договориться. И хотя Иньяцио Кассис попытался выступить в роли, похожей на посредническую (он возложил вину за международный кризис сразу на всех), остальные выступления сигнализировали о том, что до времени компромиссов еще далеко.

Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк; Алексей Забродин