Цифросочиненные предложения

Минцифры к осени сформирует план нормативно-правового обеспечения нового национального проекта «Экономика данных» на период с 2024 до 2026 года. Всего прорабатывается около 300 законодательных инициатив, в числе которых есть предложения бизнеса. Они будут направлены, в частности, на развитие интернета вещей, цифровых платформ в госуправлении, искусственного интеллекта, импортозамещение в IT и повышение кибербезопасности. Участники рынка при этом настаивают на изменении порядка сбора согласий на обработку персональных данных и выделении операторам связи дополнительных частот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

К осени Минцифры планирует сформировать список нормативно-правовых актов (НПА), необходимых для обеспечения готовящегося нацпроекта «Экономика данных», рассказали “Ъ” в министерстве, уточнив, что всего на разных стадиях проработки находятся около 300 предложений. Часть из них внесена самим министерством, также в списке инициативы участников рынка, других ведомств и организаций. В пресс-службе профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко и в Минцифры подтвердили, что план нормативно-правового обеспечения нацпроекта в проработке с учетом поступивших замечаний и предложений.

Национальный проект «Экономика данных» должен стать продолжением завершающегося в 2024 году нацпроекта «Цифровая экономика» и решить задачу формирования к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. В феврале президент Владимир Путин заявил, что на реализацию нацпроекта направят не менее 700 млрд руб. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Минцифры 5 июля, объем финансирования по консервативному и базовому сценарию вырос до 1,3 и 2,7 трлн руб.

Разработать проект плана нормативно-правового обеспечения реализации нацпроекта на 2024–2026 годы премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры к 28 марта. В работе над документом принимали участие Минэкономразвития и АНО «Цифровая экономика», ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и «Руссофт». Указанные организации отказались комментировать перечень предложений. В Минэкономразвития не ответили “Ъ”.

Согласно мартовской версии проекта плана НПА, необходимых для реализации нацпроекта (есть у “Ъ”), в список актов входят, в частности, постановление правительства о цифровой платформе для контроля интеллектуальных транспортных систем; поправки к закону «Об охране окружающей среды» для создания единой платформы сбора данных с устройств интернета вещей (IoT) в природоохранной деятельности; постановление правительства об утверждении дополнительных требований к ПО и базам данных для их включения в реестр отечественного софта. Также власти планируют подготовить и принять постановление, по которому все ввозимое высокоточное оборудование в машиностроении должно быть подключено к отечественным IoT-системам. Мероприятия и нормативные акты будут объединены в группы по федеральным проектам, в числе которых «Цифровые платформы в госуправлении», «Информационная безопасность», «Искусственный интеллект», «Отечественные решения в сфере IT» и др.

Дмитрий Григоренко, вице-премьер, 25 июня на стратсессии в правительстве (цитата по “Ъ”): «Я понимаю, что каждый хочет увидеть здесь себя, но так не получится. Сам нацпроект — это приоритеты».

В МТС рассказали, что компания была одним из инициаторов проработки концепции развития интернета вещей при формировании нормативной базы нацпроекта «Экономика данных». «Считаем важным обеспечение возможности использования на территории РФ операторами связи частотного спектра 694–790 МГц (подходит для IoT, сейчас используется аналоговыми телевещателями, подходит для стандартов связи 4G и 5G.— “Ъ”)»,— отмечают в пресс-службе компании.

В Ассоциации больших данных рассказали “Ъ”, что готовили предложения по созданию условий для разработки и внедрения продуктов и сервисов на основе больших данных (big data).

Так, АБД предлагает внедрить риск-ориентированный подход к обработке обезличенных данных, практику доверенных посредников, а также модель «подразумеваемого согласия» на обработку персональных данных. Это значит, что сам факт начала использования сервиса или услуги должен стать согласием на обработку данных. В пресс-службе ассоциации рассказали, что сейчас план НПА согласован экспертной группой при АНО «Цифровая экономика» и направлен в Минцифры.

Артур Якушко