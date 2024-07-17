ЕК одобрила отправку первого квартального транша помощи Украине в €4,2 млрд

Еврокомиссия (ЕК) утвердила выделение Киеву первой регулярной квартальной выплаты в размере €4,2 млрд из Фонда Евросоюза для Украины. Теперь отправку этой суммы должен утвердить Совет ЕС. В случае одобрения общий объем бюджетной помощи Украине от ЕС с марта 2024 года составит €12 млрд.

«Регулярные квартальные платежи в рамках Фонда для Украины зависят от выполнения Украиной предварительно согласованных требований и обеспечивают предсказуемую финансовую помощь. Этот первый регулярный платеж в рамках Фонда последует за предыдущим предварительным финансированием»,— говорится в сообщении Еврокомиссии.

На саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза договорились о создании фонда для Украины в размере €50 млрд на восстановление страны и проведение реформ, соответствующих требованиям для вступления в ЕС. Средства должны направить Украине с 2024 по 2027 год.

Cегодня, 17 июля, депутаты Европарламента приняли проект резолюции о поддержке Украины с призывом конфисковать замороженные в ЕС российские активы. В мае Совет ЕС одобрил использование 90% прибыли от этих активов в Европейской фонд мира для закупки вооружения ВСУ, еще 10% — на программу долгосрочной помощи.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Активам прописали превентивные меры».

Лусине Баласян