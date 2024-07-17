Европарламент в первой после выборов резолюции призвал ЕС конфисковать активы РФ

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли проект резолюции о поддержке Украины с призывом конфисковать замороженные в ЕС российские активы. Согласно резолюции, Евросоюз должен снабдить Украину всем, что необходимо ей для победы в боевых действиях с Россией. Документ также призывает ЕС расширить политику санкций против России и Белоруссии. За принятие резолюции проголосовал 495 депутатов, против — 137, воздержались — 47.

Документ предполагает распределение российских активов в качестве средств на восстановление Украины и выплату компенсаций пострадавшим от боевых действий. «Россию необходимо обязать выплатить наложенные на нее репарации, чтобы гарантировать, что она внесет существенный вклад в восстановление Украины»,— приводится на сайте Европарламента выдержка из резолюции.

На пленарной сессии были предложены два проекта резолюции о продолжении поддержки Украины новым составом Европарламента. Один проект предложила третья по численности новая правая фракция «Патриоты Европы», созданная в том числе по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана. В ней предлагалось, в частности, от имени ЕП призвать стороны украинского конфликта к открытию дипломатических каналов для поиска мирного решения. Однако утвержден был второй проект.

После начала военного конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ — примерно €300 млрд. Более €200 млрд находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Совет ЕС в мае также одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов России для поддержки Украины. 90% прибыли выделят через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что страна ежегодно будет получать €2,5–3 млрд. Эти средства планируется тратить в том числе на закупку систем ПВО и боеприпасов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Активам прописали превентивные меры».

Илья Панкратов