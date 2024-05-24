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Коммерсантъ FM
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Активам прописали превентивные меры

Какое имущество США в России может быть изъято в качестве ответного шага

За конфискацию активов российского ЦБ заплатят американские инвесторы. Президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсаций на тот случай, если Москва лишится замороженных резервов. На кону — около $5 млрд, которые американский лидер Джо Байден может в любой момент изъять и направить на помощь Киеву. Российский ответ называют ассиметричным: Кремль угрожает конфисковать не только государственную собственность, но и частную у всех, кто хоть как-то связан с США. Как это будет работать? И согласится ли Белый дом на ультиматум? Расскажет Иван Якунин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для полноты картины: эту схему в конце апреля описывал в Telegram-канале бывший президент Дмитрий Медведев, и тогда отнестись к ней всерьез было трудно. Теперь, по указу Путина, если США необоснованно лишили российское государство прав на имущество, то ему позволено обратиться в суд. Инстанция подтверждает факт конфискации активов и начинает поиск иностранного имущества, на которое можно наложить взыскание. Правительственная комиссия обязана составить специальный перечень, куда войдут не только государственные, но и частные активы.

Что требует ЕС для разблокировки российских активов

Партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов сильно удивлен такому повороту событий: «Может сложиться непростая ситуация, когда, например, активы Российской Федерации были изъяты, но взамен страна, в свою очередь, изымет активы американских граждан. Это, в свою очередь, довольно опасная тенденция, потому что может противоречить международному договору, который заключен еще в 1992 году между Российской Федерацией и США, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Это лишь первая ласточка и, скорее всего, шаг для того, чтобы Евросоюз остерегся конфисковывать активы».

Указ разрешает отобрать движимое и недвижимое имущество, доли в компаниях, имущественные права. Список тех, кто может оказаться под ударом, сильно размыт. В документе используется формулировка «лица, связанные с Соединенными Штатами». Причем речь идет не только о гражданах: это могут быть резиденты, те, кто там зарегистрирован, и те, кто там работает. И самое увлекательное: имущество могут изъять даже у тех, кто находится под контролем таких лиц вне зависимости от места регистрации.

Может ли Москва оспорить передачу прибыли от заблокированных средств

Это довольно большой список, рассуждает партнер BKHK law firm Роман Хаминский: «Этот указ сформулирован, исходя из логики, что российских активов, скорее всего, заблокировано и в США, и в Евросоюзе значительно больше, чем западных — в РФ. И чтобы исходить из принципа соразмерности, в указе как раз и предусмотрена такая категория, как "связанные с США лица".

Правда, не совсем понятно, кто это. Кстати, очень большое количество российских представителей из списка Forbes имеют паспорта Евросоюза или США. Получается, они попадают в эту категорию? Или нет?»

В теории покрыть ущерб от конфискации $5 млрд Россия сможет довольно быстро. В частности, в стране до сих пор работает «дочка» табачной компании Philip Morris, которая в 2023-м оценивала свои активы в стране в $2,5 млрд. Еще есть компания PepsiCo, №2 по выручке среди американских брендов. В прошлом году она нарастила прибыль в 2,5 раза.

Теперь Джо Байдену будто бы предлагается выбор: если он все же решится изъять российские активы, за это заплатит американский бизнес. Что выберет демократ, предположил профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Я не думаю, что это каким бы то ни было образом может сдержать Байдена. Скорее, наоборот, это может быть воспринято Белым домом в качестве полезного для него шага.

Теперь можно раскрутить эту тему, что в России предприняли какие-то враждебные шаги по отношению к США. Это сигнал компаниям, которые продолжают работать, что мы, может быть, сами не будем вводить против вас санкции, но спровоцируем враждебные действия со стороны правительств, против которых мы предпринимаем какие-то действия».

Указ Владимира Путина уже вступил в силу, но пока действует переходный период. Юридических инноваций в документе так много, что они требуют изменений в действующем законодательстве. На их имплементацию президент отвел четыре месяца. Но это не значит, что до сентября компании застрахованы, ведь есть еще процедура временного управления, которую и раньше объясняли недружественными действиями иностранных государств.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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