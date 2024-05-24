Активам прописали превентивные меры

За конфискацию активов российского ЦБ заплатят американские инвесторы. Президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсаций на тот случай, если Москва лишится замороженных резервов. На кону — около $5 млрд, которые американский лидер Джо Байден может в любой момент изъять и направить на помощь Киеву. Российский ответ называют ассиметричным: Кремль угрожает конфисковать не только государственную собственность, но и частную у всех, кто хоть как-то связан с США. Как это будет работать? И согласится ли Белый дом на ультиматум? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для полноты картины: эту схему в конце апреля описывал в Telegram-канале бывший президент Дмитрий Медведев, и тогда отнестись к ней всерьез было трудно. Теперь, по указу Путина, если США необоснованно лишили российское государство прав на имущество, то ему позволено обратиться в суд. Инстанция подтверждает факт конфискации активов и начинает поиск иностранного имущества, на которое можно наложить взыскание. Правительственная комиссия обязана составить специальный перечень, куда войдут не только государственные, но и частные активы.

Партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов сильно удивлен такому повороту событий: «Может сложиться непростая ситуация, когда, например, активы Российской Федерации были изъяты, но взамен страна, в свою очередь, изымет активы американских граждан. Это, в свою очередь, довольно опасная тенденция, потому что может противоречить международному договору, который заключен еще в 1992 году между Российской Федерацией и США, о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Это лишь первая ласточка и, скорее всего, шаг для того, чтобы Евросоюз остерегся конфисковывать активы».

Указ разрешает отобрать движимое и недвижимое имущество, доли в компаниях, имущественные права. Список тех, кто может оказаться под ударом, сильно размыт. В документе используется формулировка «лица, связанные с Соединенными Штатами». Причем речь идет не только о гражданах: это могут быть резиденты, те, кто там зарегистрирован, и те, кто там работает. И самое увлекательное: имущество могут изъять даже у тех, кто находится под контролем таких лиц вне зависимости от места регистрации.

Это довольно большой список, рассуждает партнер BKHK law firm Роман Хаминский: «Этот указ сформулирован, исходя из логики, что российских активов, скорее всего, заблокировано и в США, и в Евросоюзе значительно больше, чем западных — в РФ. И чтобы исходить из принципа соразмерности, в указе как раз и предусмотрена такая категория, как "связанные с США лица".

Правда, не совсем понятно, кто это. Кстати, очень большое количество российских представителей из списка Forbes имеют паспорта Евросоюза или США. Получается, они попадают в эту категорию? Или нет?»

В теории покрыть ущерб от конфискации $5 млрд Россия сможет довольно быстро. В частности, в стране до сих пор работает «дочка» табачной компании Philip Morris, которая в 2023-м оценивала свои активы в стране в $2,5 млрд. Еще есть компания PepsiCo, №2 по выручке среди американских брендов. В прошлом году она нарастила прибыль в 2,5 раза.

Теперь Джо Байдену будто бы предлагается выбор: если он все же решится изъять российские активы, за это заплатит американский бизнес. Что выберет демократ, предположил профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков:

«Я не думаю, что это каким бы то ни было образом может сдержать Байдена. Скорее, наоборот, это может быть воспринято Белым домом в качестве полезного для него шага.

Теперь можно раскрутить эту тему, что в России предприняли какие-то враждебные шаги по отношению к США. Это сигнал компаниям, которые продолжают работать, что мы, может быть, сами не будем вводить против вас санкции, но спровоцируем враждебные действия со стороны правительств, против которых мы предпринимаем какие-то действия».

Указ Владимира Путина уже вступил в силу, но пока действует переходный период. Юридических инноваций в документе так много, что они требуют изменений в действующем законодательстве. На их имплементацию президент отвел четыре месяца. Но это не значит, что до сентября компании застрахованы, ведь есть еще процедура временного управления, которую и раньше объясняли недружественными действиями иностранных государств.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".