Платформа иностранных дел

У Министерства иностранных дел может появиться собственная информационная система, которая, в частности, будет обеспечивать внутриминистерскую коммуникацию и поддерживать граждан, находящихся за рубежом. Собеседники “Ъ” на IT-рынке говорят, что подобные решения обычно разрабатываются несколькими крупными подрядчиками, имеющими опыт работы с госинформсистемами, а стоимость системы можно оценить до нескольких миллиардов рублей из-за необходимости интеграции большого числа элементов и высоких требований по ИБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

МИД может получить собственную государственную информационную систему (ГИС), следует из проекта постановления министерства, опубликованного 16 июля на regulation.gov.ru. ГИС «Единая цифровая платформа МИД России» будет состоять из 12 подсистем, в том числе для автоматического сбора сведений, анализа и прогнозирования международной обстановки, отслеживания информационного поля и подготовки материалов «для продвижения интересов России за рубежом», говорится в документе.

Кроме того, например, предполагается, что «Единая цифровая платформа» обеспечит «поддержку граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом», защищенные коммуникации внутри центрального аппарата МИДа, консульских и дипломатических представительств и объединит все каналы коммуникаций министерства в единую систему.

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Из проекта постановления следует, что оператором системы выступит Научно-исследовательский центр информатизации МИДа. Создание системы будет финансироваться из бюджета нового нацпроекта «Экономика данных» (см. о нем материал на этой же странице), однако конкретных сумм в нем не указано.

В МИДе “Ъ” сказали, что вопрос финансирования будет решаться с Минфином, и добавили, что система находится в процессе разработки, «идут процедуры согласования ее конкретных контуров». В Минцифры не ответили на запрос. Согласно новому нацпроекту «Экономика данных», 110 млрд руб. планируется направить на создание новых и развитие действующих государственных информсистем федеральных ведомств, писал «Интерфакс».

Источник “Ъ” среди разработчиков государственных информационных систем предполагает, что «Единую цифровую платформу» МИДа будут реализовывать несколько подрядчиков. С ним согласен гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион: «Системы будут разрабатывать различные подрядчики из-за слишком разноплановых задач».

Собеседник “Ъ” в крупной IT-компании объясняет, что на рынке уже есть опыт создания подобных государственных информсистем. «Разработку подобных систем вели в группе компаний "Ланит" и дочерних предприятиях "Сбера"»,— рассказывает он. Например, в апреле 2024 года «Ростелеком» выиграл тендер Минприроды на создание федеральной информационной системы «Экомониторинг» до конца 2025 года, следует из карточки контракта на портале госзакупок. Сумма контракта составила 622 млн руб.

Технический директор платформы «Сфера» (входит в холдинг Т1) Юрий Дручинин объясняет, что основные сложности при реализации проекта могут возникнуть из-за необходимости интегрировать 12 смежных систем.

«Кроме того, необходимы особые компетенции, чтобы выполнить требования по информационной безопасности»,— добавляет он. «Обеспечить всю требуемую защиту системы будет сложно из-за высоких требований, которые включают в себя требования по защищенным внутренним коммуникациям»,— соглашается Кирилл Семион.

Юрий Дручинин считает, что затраты на «Единую цифровую платформу» МИДа зависят от того, какие готовые решения есть у подрядчика, с которым будет работать министерство. «Если же в портфеле вендора или интегратора лишь пара продуктов, которые будут частично соответствовать требованиям, стоимость проекта составит несколько миллиардов рублей и значительная их часть пойдет на разработку "с нуля"»,— объясняет он.

Алексей Жабин, Анастасия Домбицкая