Совфед принял закон о социальных вкладах для россиян с низкими доходами

Совет федерации одобрил закон о введении социального банковского вклада и счета. Его условия будут предусматривать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке ЦБ.

Ожидается, что для системно значимых банков закон вступит в силу с 1 июля 2025 года, для остальных — с 1 января 2027 года. Открыть вклад сможет только гражданин, который получает социальную поддержку. Максимальный размер такого вклада составит 50 тыс. руб. сроком на год. Размер ставки, по которой начисляются проценты, должен быть не меньше половины ключевой ставки Банка России.

Получатель соцподдержки сможет иметь только один такой вклад или счет. Следить за соблюдением этого правила банки будут с помощью «Реестра социальных банковских счетов и вкладов». Договоры по вкладам будут заключаться в электронном виде через сервис «Госуслуги». В законе указано, что обслуживание таких счетов будет бесплатным, так же как и переводы и платежи по ним в пределах 20 тыс. руб. в месяц.

Госдума приняла законопроект о социальных вкладах в первом чтении в декабре 2023 года. Тогда в тексте документа говорилось, что доход по социальным банковским продуктам будет начисляться в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Банка России. Ко второму чтению проект изменили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гражданам сберегут малые доходы».