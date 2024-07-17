На Липецком тракторном заводе могут начать выпуск китайской и турецкой техники

Концерт «Тракторные заводы» (КТЗ) ведет переговоры с китайскими и турецкими партнерами по выпуску и локализации экскаваторов-погрузчиков на площадке Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Об этом сообщили в правительстве Липецкой области со ссылкой на генерального директора КТЗ Андрея Водопьянова.

«Сейчас существует потребность в таких машинах. Российских производителей практически нет, а JCB (британский производитель строительного оборудования — «Ъ-Черноземье»), который был ранее представлен на нашей территории, ушел. Поэтому мы видим значительный потенциал для размещения на этом рынке»,— пояснил господин Водопьянов.

По словам главы КТЗ, на сегодня на площадке заканчивается ремонт первого цеха, идет контрактация оборудования. Первая партия должна поступить на предприятие к сентябрю. К этому моменту планируется начать изготовление универсальных мини-погрузчиков для ЧЕТРА-МКСМ и сборку коммунально-уборочных машин на базе трактора «Агромаш».

Также руководитель КТЗ прокомментировал выход белорусского холдинга «Амкодор» из проекта: «У нас оказались разные взгляды на то, какие продукты выпускать на заводе, и что является перспективным. Поэтому мы решили, что каждый будет развивать проекты самостоятельно. А площадку ЛТЗ продолжит развивать концерн "Тракторные заводы" со своими понятиями востребованных продуктов в России».

В марте 2023 года власти Липецкой области, белорусская группа «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг» объявили предварительные параметры финансирования проекта по возобновлению производства на полузаброшенной с 90-х годов площадке ЛТЗ. Стороны надеялись привлечь основную часть от необходимых 40 млрд руб. в ВЭБе. Еще 500 млн руб. в предприятие с иностранным участием, как предполагалось, вложат налогоплательщики — губернатор Игорь Артамонов рассказывал о готовности областного фонда развития промышленности занять сумму на десять лет под минимальный процент.

На прошлой неделе стало известно, что юрлица белорусского холдинга «Амкодор» перестали быть совладельцами ООО «Амкодор-ЛТЗ» — компании, учрежденной для возобновления производства на ЛТЗ за 32,4 млрд руб. Курирующий экономику вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов рассказал «Ъ-Черноземье», что реализация проекта не останавливается, власти региона находятся во взаимодействии с КТЗ как основным оператором площадки.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Одолжи для тракториста».

Денис Пискунов

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